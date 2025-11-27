Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода на Київщині?

За даними Укргідрометцентру, 28 листопада у Київській області буде хмарно. Вітер очікується північний з переходом на східний від 3 до 8 метрів за секунду.

Температура по області вночі сягатиме від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, вдень +1…+6 градусів, а у столиці вночі та вдень +2…+4 градуси тепла.

Уночі та вранці може бути невеликий дощ, а вдень без опадів.

