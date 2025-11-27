Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 28 листопада на Прикарпатті, у південних, східних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях може бути туман, видимість 200 до 500 метрів.

У відповідних регіонах оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту,

– наголосили синоптики.

Регіони України з підвищеним рівнем небезпеки / Карта Укргідрометцентру

У п'ятницю, 28 листопада, у деяких областях України може бути невеликий дощ. Водночас над Україною все ще перебуватиме тепла волога повітряна маса, тож і значення температури по території країни будуть майже скрізь вище за норму.

До слова, метеорологиня пояснила, що попередні розрахунки показують, що середня місячна температура цієї зими може бути на 1 – 3 градуси вищою за звичну багаторічну норму.