Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Що синоптики пишуть про туман в Україні?
За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 28 листопада на Прикарпатті, у південних, східних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях може бути туман, видимість 200 до 500 метрів.
У відповідних регіонах оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту,
– наголосили синоптики.
Регіони України з підвищеним рівнем небезпеки / Карта Укргідрометцентру
Що відомо про погоду в Україні найближчим часом?
У п'ятницю, 28 листопада, у деяких областях України може бути невеликий дощ. Водночас над Україною все ще перебуватиме тепла волога повітряна маса, тож і значення температури по території країни будуть майже скрізь вище за норму.
До слова, метеорологиня пояснила, що попередні розрахунки показують, що середня місячна температура цієї зими може бути на 1 – 3 градуси вищою за звичну багаторічну норму.
Вона підкреслила, що сильних опадів на початку грудня не буде. Температура повітря становитиме від 1 до 8 градусів.