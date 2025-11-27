Уночі на Київщині різко зміниться температура: який "мінус" прогнозують
- У ніч проти 28 листопада на Київщині температура може знизитися до -1 градусу.
- Очікується хмарна погода з невеликим дощем вранці, вдень без опадів.
У ніч проти 28 листопада на Київщині температура може сягнути -1 градуса. Уранці очікується хмарна погода та невеликий дощ.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода на Київщині?
За даними Укргідрометцентру, 28 листопада у Київській області буде хмарно. Вітер очікується північний з переходом на східний від 3 до 8 метрів за секунду.
Температура по області вночі сягатиме від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, вдень +1…+6 градусів, а у столиці вночі та вдень +2…+4 градуси тепла.
Уночі та вранці може бути невеликий дощ, а вдень без опадів.
Що писали про погоду в Україні раніше?
Синоптики розповіли, що 28 листопада у деяких областях України може бути дощ. Уночі погоду у центральних, північних, Чернівецькій та Одеській областях визначатиме малоактивний атмосферний фронт, який зумовить невеликий дощ, а вдень у більшості областей погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску.
Над Україною все ще перебуватиме тепла волога повітряна маса, тож і значення температури по території країни будуть майже скрізь вище за норму.
Також відомо, що 28 листопада очікується туман у Прикарпатті, південних, східних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях з видимістю 200 – 500 метрів.