Будет ли еще сильное потепление в ноябре или же придут морозы, снег и ранняя зима: интервью о погоде в Украине

В конце октября часть Украины засыпало снегом. В частности, на высокогорье Карпат даже намело до 80 сантиметров. Впрочем, надолго снежный покров не задержался, ведь температура воздуха за несколько дней снова выросла. Поэтому последний месяц осени начался с незначительного потепления.

Какой же будет погода в дальнейшем в ноябре: ждать ли еще сильного потепления или же, наоборот, морозов и снегопадов, когда и в каких областях будут идти дожди и будет ли ранняя зима, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Где и когда будут идти дожди, будет ли мороз и снег в ближайшие дни?

Какой будет погода в первую неделю ноября: ждать ли нам резких изменений – сильного похолодания, или же, наоборот, снова будет потепление?

Изменения немножечко, конечно, будут. Но в целом по температурному плану погода остается достаточно теплая как для этого времени года. В течение 4 – 6 ноября погоду в Украине у земной поверхности предопределяет поле повышенного атмосферного давления, однако на высотах погодные процессы будут противоположными, что является предпосылкой для более облачной погоды. К тому же в течение 4 и 5 ноября с запада будет перемещаться атмосферный фронт, который повлечет в большинстве областей местами небольшие умеренные дожди.

Но начиная с 6 ноября уже будет повышаться атмосферное давление и распространяться антициклональное поле на территорию Украины. И уже вторая половина недели преимущественно будет без осадков в большинстве регионов, только по югу и по Крыму немножко может накрапывать дождь. На остальной территории будет уже даже больше прояснений.

Также стоит отметить относительно туманов: в ближайшие несколько суток они могут образовываться в ночные и утренние часы. Поэтому надо внимательно следить за предупреждениями от синоптиков Укргидрометцентра. Они постоянно размещают на сайте, в каких регионах и чего ожидать, какой интенсивности и продолжительности, скажем так.

Ночная температура составит +3 – +9 градусов. Немного прохладнее будет 5 – 6 ноября, в частности в западных областях 0 – +5. Однако дневные максимумы остаются более комфортными, – +8 – +13, а на Юге до +16 градусов.

Начиная со второй половины недели будет больше прояснений и выхолаживания, поэтому ночные минимумы могут достигать +1 – +7 градусов. Днем максимум остается примерно в таких же пределах.

То есть мороза в ближайшие дни вообще не будет?

Нет, не ожидается. Разве что на высокогорье Карпат. Локально во время прояснений может быть немножко ниже 0 градусов, но на остальной территории, где у нас преимущественно равнина, будут плюсовые значения.

Вы отмечали, что сейчас погода в Украине достаточно теплая как для этого времени года. Насколько это уже становится привычным для нас? Или все же речь идет об аномалиях?

Не то что необычно, но это подарок от природы, скажем так.

Сейчас температурные показатели действительно немножечко выше, чем климатическая норма для этого времени года.

Будет ли еще сильное потепление и бабье лето в этом году?

Будет ли еще в ноябре так называемое "бабье лето"?

У нас нет такого определения. Те повышения температуры, которые сейчас есть, я бы не решилась называть таким термином и вообще бы избегала его. Просто несколько дней может быть повышение температуры, антициклональный характер погоды. По сути, это и есть вот эта комфортная температура. Но сейчас у нас этих антициклональных процессов немного меньше.

В конце следующей недели будет преобладать погода без осадков, будет больше прояснений. Это такие дни, которые могут быть более теплыми и комфортными.

Но сейчас, в ноябре, мне кажется, даже и это народное определение "бабье лето" применять не совсем корректно. Уже начинается предзимье, а повышенные температуры и некоторые показатели выше климатической нормы, как сейчас, все же обычно не такие интенсивные, чтобы напоминать лето.

А возможно ли еще в этом году потепление до +20 градусов и более? И присущи ли ноябрю такие высокие температуры?

Если посмотреть на исторические показатели, то абсолютные максимумы, которые фиксировали на территории Украины в ноябре, достигали от +17 до +25 градусов. В Черновицкой, Закарпатской, центральных, Одесской, Николаевской областях и в Крыму когда-то даже было +26 – +29. Иногда такое может случаться, но, конечно, это не совсем присуще ноябрю.

Ситуация, которая у нас складывается на сегодня, – выше уже озвученных градаций, в принципе, не ожидаем. Где-то в этих пределах всю неделю температура продержится и определенные изменения могут быть уже со следующей недели, но это еще надо будет уточнять. Пока есть предпосылки, что там может быть определенное снижение температуры.

Сильное потепление в ноябре пока не ожидается / Фото ТРК "Люкс"

Обратите внимание! По данным Укргидрометцентра, абсолютный максимум температуры, который фиксировали в Украине за всю историю метеонаблюдений в ноябре, составляет +17 – +25 градусов. В Черновицкой, Закарпатской, центральных, Одесской и Николаевской областях, а также в Крыму – +26– +29,7 градуса.

Когда начнется похолодание в Украине?

Относительно возможного снижения температуры на следующей неделе – будет ли это похолодание резким?

Нет, резкого снижения температуры не видно. Если будет колебания, то пока постепенное. Это расчеты, которые есть сейчас.

Мы можем с уверенностью говорить о 5 сутках, но будем уточнять. Пока что вот такие прогнозы.

Когда в ноябре обычно начинается стабильное похолодание?

Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме. Пора предзимья начинается после устойчивого перехода среднесуточной температуры через 5 градусов в сторону понижения. В основном он происходит в первой декаде ноября, на северо-востоке страны и в Карпатах – в конце октября.

Пока у нас еще такой устойчивый переход не состоялся, возможно, он произошел где-то только локально, но потом могло снова быть повышение. Например, если говорить о среднесуточной температуре, то в Киеве 2 ноября было +6,1 градуса. То есть мы близки к этой отметке, но все равно еще немножечко выше температура.

А возможно ли еще потепление после того, как будет зафиксирован этот устойчивый переход? Или все же вторая половина ноября у нас обычно холоднее и идет только к снижению температур?

Обычно холоднее, идет к снижению, но исключения также всегда бывают. Говорить, как будет в этом году во второй половине ноября, сейчас невозможно. Разве что общие тенденции и подсчеты для всего месяца, что он может быть на 1,5 – 2 градуса выше климатической нормы.

Когда выпадет снег и возможны ли сильные морозы?

Когда будет снег в Украине: ждать ли его уже в первой декаде ноября и не только в Карпатах?

Конечно, в условиях таких температурных показателей, которые будут у нас в течение этой недели, говорить о каком-то снеге в первой декаде ноября совершенно неправильно, потому что он не прогнозируется. У нас, наоборот, будет более комфортная, приятная погода. Пока так, а в дальнейшем, конечно, надо смотреть.

В ноябре могут быть уже и зимние процессы. В общем температура может быть как высокой, так и морозы могут быть. Этот месяц каждый год может приносить сюрпризы. Но пока что первая декада комфортная.

Есть тенденция, что во второй декаде уже будет определенное снижение температурных показателей. Если они будут пересекать отметку 0 градусов, опускаться ниже и во время этого будут сопровождаться атмосферными фронтами с осадками, то, конечно, осадки могут уже переходить в смешанную или в твердую фазу (то есть снег – 24 Канал).

На прошлой неделе на высокогорье Карпат намело до 80 сантиметров снега. Будет ли там уже устойчивый снежный покров или все же в ноябре о нем еще рано говорить?

Это зависит от года. Но преимущественно в горах, особенно в октябре или в первой половине ноября, устойчивый снежный покров еще не образуется. Это уже ближе ко второй декаде или к завершению ноября: тогда уже можно говорить о покрове именно в горных районах. Сейчас там уже практически все растаяло и есть плюсовая температура.

Пока о каком-то снежном покрове даже в Карпатах речь не идет.

Снег в Карпатах 29 октября / Фото ГСЧС Ивано-Франковской области

Ранее в ноябре фиксировали сильные морозы, в части областей даже до -25 – -31 градуса. Как часто они бывают и возможно ли, что будут снова?

Речь идет об абсолютных минимумах – самых низких температурных показателях, которые были зафиксированы в Украине. Это, скорее всего, какие-то единичные случаи.

В условиях последних десятилетий и изменений климата, повышения общей температуры как по планете, так и по каждому региону – а наш регион как раз особенно подвержен влиянию этих последних тенденций, – у нас очень маловероятны такие значительные температуры, особенно в ноябре.

Интересно! Абсолютный минимум, который фиксировали в Украине за всю историю метеонаблюдений, составляет -16 – -24 градуса. В северной части, Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также в горных районах – -25 – -31 градуса. В Крыму и в Одесской области -8 – -13 градусов.

Будет ли аномальное тепло и много дождей в ноябре?

Будет ли последний месяц осени теплее нормы?

Ноябрь может быть на 1,5 – 2 градуса выше климатической нормы.

Обратите внимание! Речь идет о средней месячной температуре. По прогнозу Укргидрометцентра, ожидается 1,6 – 7,5 градуса тепла, что на 1 – 2 градуса выше нормы, в восточных областях – норма.

Будет ли ноябрь дождливым и характерны ли для этого месяца сильные и затяжные осадки?

В ноябре могут быть разные синоптические процессы, но в принципе для него действительно присуща высокая влажность. В этом году месячное количество осадков все же ожидается в пределах нормы в большинстве регионов. Это от 34 до 77 миллиметров, в Карпатах местами до 100 миллиметров.

В принципе, здесь ничего необычного нет. И пока то, что мы видим по синоптическим процессам первой декады, первой половины ноября, свидетельствует, что как раз-таки будет такое определенное чередование.

Сейчас у нас первые 2 – 3 дня была более спокойная погода, прояснения, а с 4 – 5 ноября пришел атмосферный фронт, который добавил влажности. Потом снова будет повышение атмосферного давления без осадков. Такая погода продержится до конца следующей недели.

Ожидаем, что во второй декаде определенные атмосферные фронты все же могут быть. Поэтому такой баланс в осадках в течение этого месяца, надеемся, сохранится.

Придет ли в этом году ранняя зима?

Возможна ли в этом году ранняя зима и характерна ли она вообще для Украины?

Опять же возвращаемся к культуре потребления метеоинформации. Если в октябре или даже в сентябре снег выпадет где-то в Карпатах, то это абсолютно нормально. Он может выпасть, а потом буквально за день растаять, и уже его не будет. Но это фото со снегом будут форсить по медиа целую неделю и рассказывать, что у нас уже зима. Это достаточно примитивное освещение метеорологических процессов.

Очень хочется, чтобы медиа все же ответственнее к этому относились, разбирались. Снег в Карпатах в ноябре, октябре – это не какая-то новинка. Это не означает, что началась зима. Для равнинной территории это вообще другие определения.

То есть все же спрогнозировать, когда именно начнется зима и будет ли она ранней, – пока невозможно?

Да. Основные прогнозы, на которые надо ориентироваться, это 5 – 10 дней и ежедневно смотреть их обновления. Потому что прогноз ежедневно уточняется по несколько раз, и то, что прогнозируется утром, уже вечером может реально измениться. Все потому, что у нас очень подвижная, динамичная атмосфера.

Также на территории Украины есть недостаток определенных данных в условиях полномасштабной войны. Усложненное наблюдение, соответственно, меньше данных идет на просчет. А в математической модели не всегда можно оперативно, например, на некоторые летние процессы отреагировать: нет сейчас радиолокаторов.

Поэтому нюансов много, но все равно в современных условиях сбываемость прогнозов достаточно высокая, но это на 3 – 5 суток. Это то, что мы можем закладывать в свои планы и на это опираться.

В дальнейшем гадать о каких-то лунных, сезонных прогнозах, то тут важно понимать, что если где-то кто-то что-то говорит, то это достаточно субъективно и может быть с точностью до наоборот.

Раннюю зиму в Украине пока не прогнозируют / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Грозит ли Украине арктическая зима и что не так с этими прогнозами?

Некоторые СМИ и погодные сервисы пишут, что в Украине будет арктическая зима, когда, в частности в январе, арктические воздушные массы принесут волну морозов до -25 градусов и снег. Также некоторые говорят, что грядущая зима вообще может стать одной из самых суровых за последние десятилетия. Возможно ли это и почему сейчас так активно распространяют такие прогнозы?

Это даже больше не столько о прогнозах, сколько о культуре потребления метеорологической информации. Укргидрометцентр в очередной раз призывает не вестись на вот эти громкие заголовки, которые выдают какую-то сомнительную информацию от непонятных экспертов, даже со ссылками на какие-то европейские или мировые центры. И ту информацию анализировали, например, даже не специалисты – синоптики, климатологи, а просто журналисты могли неправильно понять, перекрутить. Это все довольно-таки недостоверная информация.

Если говорить именно о прогнозах, которые выдает Украинский гидрометеорологический центр, то наша основная задача – 5 – 10 суток. Это то, о чем можно говорить, и это является прогнозами. То, что на сезон, – это уже даже не прогнозы, это больше тенденции. Никаких практических значений.

Никто сейчас не может сказать, какой именно будет температура зимой. Если же ее называют, то это 50 на 50 – или будет, или нет. Если это совпадет, то потом кто-то будет радоваться, мол, совпало. Однако какой-то научной подоплеки под собой это все особо не имеет.

Есть, конечно, определенные расчеты, которые указывают лишь тенденции для определенных сезонов. Например, в нашем центре в конце ноября будет составляться определенный прогноз на зиму, именно такие тенденции, но он заключается в том, что это будут просчитывать по глобальным моделям определенные среднемесячные температуры и то, как они будут соотноситься с климатическими нормами предыдущих лет.

Сейчас по тем просчетам, которые есть на холодный сезон, – большинство зимних месяцев ожидаются в пределах нормы. Но эта информация будет уточняться в конце ноября. Потому что, например, и на ноябрь сначала, то есть где-то в начале октября, были просчеты, что он ожидается в пределах нормы. Но потом последние просчеты уже показывают, что температура должна быть немножко выше нормы.

Это такая система, которая постоянно в движении: постоянно обновляются и расчеты, и прогнозы, и тенденции все, поэтому надо постоянно следить. Сказать точно, какой будет зима, сейчас никто не может, а если кто-то и берется, то это достаточно безответственно, потому что невозможно на такой длительный период сделать прогнозы с практическими показателями, которые люди могут закладывать в свои планы.

А есть ли вообще такое понятие как арктическая зима? Насколько помню, приливы арктического холода у нас бывают каждый год. Но правильно ли это считать и называть арктической зимой?

Абсолютно неправильно. Нет такого понятия, как арктическая зима для наших территорий. Это чисто кто-то себе придумал: скорее всего, имелось в виду, что действительно возможны заливы арктического воздуха из северных широт. Однако такие процессы почти ежегодно у нас происходят. В условиях последних десятилетий они становятся немножечко меньше по своей продолжительности. Однако по интенсивности это уже зависит от года и непосредственно конкретной синоптической ситуации.

Украина расположена так, что могут проявляться достаточно разные синоптические процессы, – с северных широт холод может поступать. Во время зимнего периода эти процессы как раз-таки чаще всего чередуются между собой. Например, очень часто нет такого устойчивого снежного покрова, он более эпизодически появляется, поэтому за несколько дней могут образоваться и сугробы, и все такое прочее, а потом быстренько растаять.

То есть такой вариант тоже никто не исключает. Как будет на самом деле, уже посмотрим с приближением зимы. В конце ноября определенные тенденции наши специалисты смогут согласовывать.