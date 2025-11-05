Чи буде ще сильне потепління в листопаді або ж прийдуть морози, сніг і рання зима: інтерв'ю про погоду в Україні

Наприкінці жовтня частину України засипало снігом. Зокрема, на високогір'ї Карпат навіть намело до 80 сантиметрів. Утім, надовго сніговий покрив не затримався, адже температура повітря за кілька днів знову зросла. Тож останній місяць осені почався з невеликого потепління.

Якою ж буде погода надалі в листопаді: чи чекати ще сильного потепління або ж, навпаки, морозів і снігопадів, коли й у яких областях ітимуть дощі та чи буде рання зима, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Де і коли йтимуть дощі, чи буде мороз і сніг найближчими днями?

Якою буде погода у перший тиждень листопада: чи чекати нам різких змін – сильного похолодання, або ж, навпаки, знову буде потепління?

Зміни трошечки, звичайно, будуть. Але загалом з температурного плану погода залишається досить тепла, як для цієї пори року. Впродовж 4 – 6 листопада погоду в Україні біля земної поверхні зумовлює поле підвищеного атмосферного тиску, проте на висотах погодні процеси будуть протилежними, що є передумовою для більш хмарної погоди. До того ж упродовж 4 та 5 листопада із заходу буде переміщуватися атмосферний фронт, який спричинить у більшості областей місцями невеликі помірні дощі.

Але починаючи з 6 листопада вже буде підвищуватися атмосферний тиск і поширюватися антициклональне поле на територію України. І вже друга половина тижня переважно буде без опадів у більшості регіонів, тільки по півдню і по Криму трошки може накрапати дощ. На решті території буде вже навіть більше прояснень.

Також варто зазначити щодо туманів: у найближчі кілька діб вони можуть утворюватися в нічні та ранкові години. Тому треба уважно слідкувати за попередженнями від синоптиків Укргідрометцентру. Вони постійно розміщують на сайті, в яких регіонах і чого очікувати, якої інтенсивності та тривалості, скажімо так.

Нічна температура становитиме +3 – +9 градусів. Трохи прохолодніше буде 5 – 6 листопада, зокрема у західних областях 0 – +5. Однак денні максимуми залишаються більш комфортними, – +8 – +13, а на Півдні до +16 градусів.

Починаючи з другої половини тижня буде більше прояснень і вихолодження, тому нічні мінімуми можуть сягати +1 – +7 градусів. Вдень максимум залишається приблизно в таких самих межах.

Тобто морозу найближчими днями взагалі не буде?

Ні, не очікується. Хіба що на високогір'ї Карпат. Локально під час прояснень може бути трошки нижче 0 градусів, але на решті території, де в нас переважно рівнина, будуть плюсові значення.

Ви зазначали, що зараз погода в Україні досить тепла як для цієї пори року. Наскільки це вже стає звичним для нас? Чи все ж таки йдеться про аномалії?

Не те що незвично, але це подарунок від природи, скажімо так.

Сьогодні температурні показники дійсно трошечки вищі, ніж кліматична норма для цієї пори року.

Чи буде ще сильне потепління і бабине літо цього року?

Чи буде ще в листопаді так зване "бабине літо"?

У нас немає такого визначення. Ті підвищення температури, які нині є, я б не наважилася називати таким терміном і взагалі б уникала його. Просто кілька днів може бути підвищення температури, антициклональний характер погоди. По суті, це і є ось ця комфортна температура. Але наразі в нас цих антициклональних процесів трохи менше.

Наприкінці наступного тижня переважатиме погода без опадів, буде більше прояснень. Це такі дні, які можуть бути теплішими і комфортними.

Але натепер, у листопаді, мені здається, навіть і це народне визначення "бабине літо" застосовувати не зовсім коректно. Уже починається передзим'я, а підвищені температури та деякі показники вище кліматичної норми, як тепер, усе ж таки зазвичай не такі інтенсивні, щоб нагадувати літо.

А чи можливе ще цього року потепління до +20 градусів і більше? І чи притаманні листопаду такі високі температури?

Якщо подивитися на історичні показники, то абсолютні максимуми, які фіксували на території України в листопаді, сягали від +17 до +25 градусів. У Чернівецькій, Закарпатській, центральних, Одеській, Миколаївській областях і в Криму колись навіть було +26 – +29. Інколи таке може траплятися, але, звичайно, це не зовсім притаманне листопаду.

Ситуація, яка у нас складається на сьогодні, – вище тих градацій, які вже були озвучені, у принципі, не очікуємо. Десь у цих межах весь тиждень температура протримається і певні зміни можуть бути вже з наступного тижня, але це ще треба буде уточнювати. Поки що є передумови, що там може бути певне зниження температури.

Коли почнеться похолодання в Україні?

Щодо можливого зниження температури наступного тижня – чи буде це похолодання різким?

Ні, різкого зниження температури не видно. Якщо буде коливання, то поки що поступове. Це розрахунки, які є зараз.

Ми можемо з впевненістю говорити про 5 діб, але будемо уточнювати. Поки що ось такі прогнози.

Коли в листопаді зазвичай починається стабільне похолодання?

Листопад – перехідний місяць від осені до зими. Пора передзим'я починається після стійкого переходу середньодобової температури через 5 градусів у бік зниження. В основному він відбувається у першій декаді листопада, на північному сході країни та в Карпатах – наприкінці жовтня.

Поки що в нас ще такий сталий перехід не відбувся, можливо, він стався десь тільки локально, але потім могло знову бути підвищення. Наприклад, якщо говорити про середньодобову температуру, то в Києві 2 листопада було +6,1 градуса. Тобто ми близькі до цієї позначки, але все одно ще трошечки вища температура.

А чи можливе ще потепління після того, як буде зафіксований цей сталий перехід? Чи все ж таки друга половина листопада у нас зазвичай холодніша і йде лише до зниження температур?

Зазвичай холодніше, йде до зниження, але винятки також завжди бувають. Говорити, як буде цього року у другій половині листопада, зараз неможливо. Хіба що загальні тенденції та підрахунки для всього місяця, що він може бути на 1,5 – 2 градуси вище кліматичної норми.

Коли випаде сніг і чи можливі сильні морози?

Коли буде сніг в Україні: чи чекати його вже в першій декаді листопада й не лише в Карпатах?

Звичайно, в умовах таких температурних показників, які будуть у нас упродовж цього тижня, говорити про якийсь сніг в першій декаді листопада абсолютно неправильно, бо він не прогнозується. У нас, навпаки, буде більш комфортна, приємна погода. Поки так, а надалі, звичайно, треба дивитися.

У листопаді можуть бути вже і зимові процеси. Загалом температура може бути як високою, так і морози можуть бути. Цей місяць щороку може приносити сюрпризи. Але поки що перша декада комфортна.

Є тенденція, що у другій декаді вже буде певне зниження температурних показників. Якщо вони будуть перетинати позначку 0 градусів, опускатися нижче і під час цього будуть супроводжуватися атмосферними фронтами з опадами, то, звичайно, опади можуть уже переходити у змішану або й у тверду фазу (тобто сніг – 24 Канал).

Минулого тижня на високогір'ї Карпат намело до 80 сантиметрів снігу. Чи буде там вже сталий сніговий покрив чи все ж таки в листопаді про нього ще зарано говорити?

Це залежить від року. Але переважно у горах, особливо в жовтні чи в першій половині листопада, сталий сніговий покрив ще не утворюється. То вже ближче до другої декади або до завершення листопада: тоді вже можна говорити про покрив саме у гірських районах. Зараз там уже практично все розтануло і є плюсова температура.

Поки що про якийсь сніговий покрив навіть у Карпатах не йдеться.

Раніше у листопаді фіксували люті морози, у частині областей навіть до -25 – -31 градуса. Як часто вони бувають і чи можливо, що будуть знову?

Ідеться про абсолютні мінімуми – найнижчі температурні показники, які були зафіксовані в Україні. Це, імовірніше за все, якісь одиничні випадки.

В умовах останніх десятиріч і змін клімату, підвищення загальної температури як по планеті, так і по кожному регіону – а наш регіон якраз особливо підпадає під вплив цих останніх тенденцій, – у нас дуже малоймовірні такі великі температури, особливо в листопаді.

Чи буде аномальне тепло й багато дощів у листопаді?

Чи буде останній місяць осені теплішим за норму?

Листопад може бути на 1,5 – 2 градуси вищий кліматичної норми.

Чи буде листопад дощовим і чи характерні для цього місяця сильні й затяжні опади?

У листопаді можуть бути різні синоптичні процеси, але в принципі для нього дійсно притаманна вища вологість. Цього року місячна кількість опадів усе ж таки очікується в межах норми у більшості регіонів. Це від 34 до 77 міліметрів, у Карпатах подекуди до 100 міліметрів.

У принципі, тут нічого незвичайного немає. І поки що те, що ми бачимо за синоптичними процесами першої декади, першої половини листопада, свідчить, що якраз-таки буде таке певне чергування.

Зараз у нас перші 2 – 3 дні була більш спокійна погода, прояснення, а з 4 – 5 листопада прийшов атмосферний фронт, який додав вологості. Потім знову буде підвищення атмосферного тиску без опадів. Така погода протримається до кінця наступного тижня.

Очікуємо, що у другій декаді певні атмосферні фронти все ж таки можуть бути. Тому такий баланс в опадах упродовж цього місяця, сподіваємося, збережеться.

Чи прийде цього року рання зима?

Чи можлива цього року рання зима і чи загалом вона є характерною для України?

Знову ж таки повертаємося до культури споживання метеоінформації. Якщо у жовтні або навіть у вересні сніг випаде десь в Карпатах, то це абсолютно нормально. Він може випасти, а тоді буквально за день розтанути, і вже його не буде. Але це фото зі снігом будуть форсити по медіа цілий тиждень і розказувати, що в нас уже зима. Це досить примітивне висвітлення метеорологічних процесів.

Дуже хочеться, щоб медіа все ж відповідальніше до цього ставилися, розбиралися. Сніг у Карпатах у листопаді, жовтні – це не якась новинка. Це не означає, що почалася зима. Для рівнинної території це взагалі інші визначення.

Тобто все ж таки спрогнозувати, коли саме почнеться зима й чи буде вона ранньою, – наразі неможливо?

Так. Основні прогнози, на які треба орієнтуватися, це 5 – 10 днів і щоденно дивитися їх оновлення. Тому що прогноз щоденно уточнюється по кілька разів, і те, що прогнозується вранці, вже ввечері може реально змінитися. Усе тому, що в нас дуже рухлива, динамічна атмосфера.

Також на території України є брак певних даних в умовах повномасштабної війни. Ускладнене спостереження, відповідно, менше даних іде на прорахунок. А в математичній моделі не завжди можна оперативно, наприклад, на деякі літні процеси відреагувати: немає зараз радіолокаторів.

Тому нюансів багато, але все одно в сучасних умовах справджуваність прогнозів досить висока, але це на 3 – 5 діб. Це те, що ми можемо закладати у свої плани й на це спиратися.

Надалі гадати про якісь місячні, сезонні прогнози, то тут важливо розуміти, що якщо десь хтось щось говорить, то це досить суб'єктивно й може бути з точністю до навпаки.

Чи загрожує Україні арктична зима і що не так із цими прогнозами?

Деякі ЗМІ й погодні сервіси пишуть, що в Україні буде арктична зима, коли, зокрема в січні, арктичні повітряні маси принесуть хвилю морозів до -25 градусів і сніг. Також дехто каже, що прийдешня зима взагалі може стати однією з найсуворіших за останні десятиліття. Чи можливо це і чому нині так активно поширюють такі прогнози?

Це навіть більше не стільки про прогнози, скільки про культуру споживання метеорологічної інформації. Укргідрометцентр вкотре закликає не вестися на ось ці гучні заголовки, які видають якусь сумнівну інформацію від незрозумілих експертів, навіть з посиланнями на якісь європейські або світові центри. І ту інформацію аналізували, наприклад, навіть не фахівці – синоптики, кліматологи, а просто журналісти могли неправильно зрозуміти, перекрутити. Це все досить-таки недостовірна інформація.

Якщо говорити саме про прогнози, які видає Український гідрометеорологічний центр, то наше основне завдання – 5 – 10 діб. Це те, про що можна говорити, і це є прогнозами. Те, що на сезон, – це вже навіть не прогнози, це більше тенденції. Ніяких практичних значень.

Ніхто зараз не може сказати, якою саме буде температура взимку. Якщо ж її називають, то це 50 на 50 – або буде, або ні. Якщо це співпаде, то потім хтось буде тішитися, мовляв, співпало. Однак якогось наукового підґрунтя під собою це все особливо не має.

Є, звичайно, певні розрахунки, які вказують лише тенденції для певних сезонів. Наприклад, у нашому центрі наприкінці листопада буде складатися певний прогноз на зиму, саме такі тенденції, але він полягає в тому, що це будуть прораховувати за глобальними моделями певні середньомісячні температури й те, як вони будуть співвідноситися з кліматичними нормами попередніх років.

Натепер згідно з тими прорахунками, які є на холодний сезон, – більшість зимових місяців очікуються в межах норми. Але ця інформація буде уточнюватися наприкінці листопада. Тому що, наприклад, і на листопад спершу, тобто десь на початку жовтня, були прорахунки, що він очікується в межах норми. Але потім останні прорахунки вже показують, що температура має бути трошки вища за норму.

Це така система, яка постійно в русі: постійно оновлюються і розрахунки, і прогнози, і тенденції всі, тож треба постійно слідкувати. Сказати достеменно, якою буде зима, нині ніхто не може, а якщо хтось і береться, то це досить безвідповідально, тому що неможливо на такий тривалий період зробити прогнози з практичними показниками, які люди можуть закладати у свої плани.

А чи є взагалі таке поняття як арктична зима? Наскільки пам'ятаю, припливи арктичного холоду в нас бувають кожного року. Та чи правильно це вважати й називати арктичною зимою?

Абсолютно неправильно. Немає такого поняття, як арктична зима для наших територій. Це суто хтось собі придумав: скоріш за все, малося на увазі, що дійсно можливі затоки арктичного повітря з північних широт. Однак такі процеси майже щороку в нас відбуваються. В умовах останніх десятиріч вони стають трошечки менші за своєю тривалістю. Однак по інтенсивності це вже залежить від року і безпосередньо конкретної синоптичної ситуації.

Україна розташована так, що можуть проявлятися досить різні синоптичні процеси, – з північних широт холод може надходити. Під час зимового періоду ці процеси якраз-таки частіше за все чергуються між собою. Наприклад, дуже часто немає такого сталого снігового покриву, він більш епізодично з'являється, тому за кілька днів можуть утворитися і кучугури, і все таке інше, а потім швиденько розтанути.

Тобто такий варіант теж ніхто не відкидає. Як буде насправді, вже подивимося з наближенням зими. Наприкінці листопада певні тенденції наші фахівці зможуть узгоджувати.