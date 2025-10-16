В части Украины ударят заморозки, но будут ли дожди: прогноз погоды на 17 октября
Погода в Украине в пятницу, 17 октября, будет облачной с прояснениями. Осадков по всей территории страны в течение суток не ожидается.
Но есть предупреждение о заморозках, которые почувствуют некоторые области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Осадки ненадолго отходят: когда прекратятся дожди в Украине, и как скоро вернутся
Какая погода будет 17 октября?
По данным синоптиков, дождей в течение 17 октября ожидать не стоит из-за поля повышенного атмосферного давления. В то же время ветер будет двигаться с юго-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 2 до 7 градусов тепла. На востоке и юго-востоке из-за больших прояснений в ночные часы ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов мороза.
Днем показатели столбиков термометров по сравнению с прошлыми днями особых температурных изменений не покажут. По данным Укргидрометцентра, синоптики прогнозируют по Украине от 9 до 14 градусов тепла.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +11...+13;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +11...+13;
- Ивано-Франковск +11...+13;
- Тернополь +11...+13;
- Черновцы +11...+13;
- Хмельницкий +11...+13;
- Луцк +11...+13;
- Ровно +11...+13;
- Житомир +11...+13;
- Винница +11...+13;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +11...+13;
- Чернигов +11...+13;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +11...+13;
- Днепр +11...+13;
- Запорожье +13...+15;
- Донецк +12...+14;
- Луганск +12...+14;
- Харьков +12...+14.
Прогноз погоды в Украине на 17 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какие прогнозы дают синоптики?
- Уже на выходных, согласно предварительному прогнозу, в Украину вернутся осадки. Так, 18 октября, в части областей ожидаются умеренные дожди. Уже на следующий день, 19 октября, он будет сопровождаться мокрым снегом.
- К слову, заморозки, как объяснял синоптик Иван Семилит, возникают из-за повышения давления, которое приводит к уменьшению облачности. Это является причиной интенсивного выхолаживания приземного слоя воздуха ночью.
- По словам синоптика Игоря Кибальчича, уже на следующей неделе придет бабье лето. Потепление начнется 24 октября и постепенно охватит большинство регионов страны. Теплее всего будет в течение периода с 27 по 31 октября.