Укр Рус
24 Канал Новости Украины В части Украины ударят заморозки, но будут ли дожди: прогноз погоды на 17 октября
16 октября, 16:59
2

В части Украины ударят заморозки, но будут ли дожди: прогноз погоды на 17 октября

Маргарита Волошина

Погода в Украине в пятницу, 17 октября, будет облачной с прояснениями. Осадков по всей территории страны в течение суток не ожидается.

Но есть предупреждение о заморозках, которые почувствуют некоторые области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Осадки ненадолго отходят: когда прекратятся дожди в Украине, и как скоро вернутся

Какая погода будет 17 октября?

По данным синоптиков, дождей в течение 17 октября ожидать не стоит из-за поля повышенного атмосферного давления. В то же время ветер будет двигаться с юго-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 2 до 7 градусов тепла. На востоке и юго-востоке из-за больших прояснений в ночные часы ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов мороза.

Днем показатели столбиков термометров по сравнению с прошлыми днями особых температурных изменений не покажут. По данным Укргидрометцентра, синоптики прогнозируют по Украине от 9 до 14 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +11...+13;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львов +11...+13;
  • Ивано-Франковск +11...+13;
  • Тернополь +11...+13;
  • Черновцы +11...+13;
  • Хмельницкий +11...+13;
  • Луцк +11...+13;
  • Ровно +11...+13;
  • Житомир +11...+13;
  • Винница +11...+13;
  • Одесса +13...+15;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +11...+13;
  • Черкассы +11...+13;
  • Чернигов +11...+13;
  • Сумы +11...+13;
  • Полтава +11...+13;
  • Днепр +11...+13;
  • Запорожье +13...+15;
  • Донецк +12...+14;
  • Луганск +12...+14;
  • Харьков +12...+14.


Прогноз погоды в Украине на 17 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какие прогнозы дают синоптики?

  • Уже на выходных, согласно предварительному прогнозу, в Украину вернутся осадки. Так, 18 октября, в части областей ожидаются умеренные дожди. Уже на следующий день, 19 октября, он будет сопровождаться мокрым снегом.
  • К слову, заморозки, как объяснял синоптик Иван Семилит, возникают из-за повышения давления, которое приводит к уменьшению облачности. Это является причиной интенсивного выхолаживания приземного слоя воздуха ночью.
  • По словам синоптика Игоря Кибальчича, уже на следующей неделе придет бабье лето. Потепление начнется 24 октября и постепенно охватит большинство регионов страны. Теплее всего будет в течение периода с 27 по 31 октября.