Погода в Україні у п'ятницю, 17 жовтня, буде хмарною з проясненнями. Опадів по всій території країни протягом доби не очікується.

Але є попередження про заморозки, які відчують деякі області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Опади ненадовго відходять: коли припиняться дощі в Україні, і як скоро повернуться

Яка погода буде 17 жовтня?

За даними синоптиків, дощів протягом 17 жовтня очікувати не варто через поле підвищеного атмосферного тиску. Водночас вітер рухатиметься з південного сходу зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 2 до 7 градусів тепла. На сході та південному сході через більші прояснення у нічні години очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів морозу.

Вдень показники стовпчиків термометрів у порівнянні з минулими днями особливих температурних змін не покажуть. За даними Укргідрометцентру, синоптики прогнозують по Україні від 9 до 14 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +11...+13;

Ужгород +11...+13;

Львів +11...+13;

Івано-Франківськ +11...+13;

Тернопіль +11...+13;

Чернівці +11...+13;

Хмельницький +11...+13;

Луцьк +11...+13;

Рівне +11...+13;

Житомир +11...+13;

Вінниця +11...+13;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +11...+13;

Чернігів +11...+13;

Суми +11...+13;

Полтава +11...+13;

Дніпро +11...+13;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +12...+14;

Луганськ +12...+14;

Харків +12...+14.



Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Які прогнози дають синоптики?