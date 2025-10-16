У частині України вдарять заморозки, але чи будуть дощі: прогноз погоди на 17 жовтня
Погода в Україні у п'ятницю, 17 жовтня, буде хмарною з проясненнями. Опадів по всій території країни протягом доби не очікується.
Але є попередження про заморозки, які відчують деякі області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Яка погода буде 17 жовтня?
За даними синоптиків, дощів протягом 17 жовтня очікувати не варто через поле підвищеного атмосферного тиску. Водночас вітер рухатиметься з південного сходу зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 2 до 7 градусів тепла. На сході та південному сході через більші прояснення у нічні години очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів морозу.
Вдень показники стовпчиків термометрів у порівнянні з минулими днями особливих температурних змін не покажуть. За даними Укргідрометцентру, синоптики прогнозують по Україні від 9 до 14 градусів тепла.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +11...+13;
- Ужгород +11...+13;
- Львів +11...+13;
- Івано-Франківськ +11...+13;
- Тернопіль +11...+13;
- Чернівці +11...+13;
- Хмельницький +11...+13;
- Луцьк +11...+13;
- Рівне +11...+13;
- Житомир +11...+13;
- Вінниця +11...+13;
- Одеса +13...+15;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +11...+13;
- Черкаси +11...+13;
- Чернігів +11...+13;
- Суми +11...+13;
- Полтава +11...+13;
- Дніпро +11...+13;
- Запоріжжя +13...+15;
- Донецьк +12...+14;
- Луганськ +12...+14;
- Харків +12...+14.
Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Які прогнози дають синоптики?
- Вже на вихідних, згідно з попереднім прогнозом, в Україну повернуться опади. Так, 18 жовтня, у частині областей очікуються помірні дощі. Вже наступного дня, 19 жовтня, він супроводжуватиметься мокрим снігом.
- До слова, заморозки, як пояснював синоптик Іван Семиліт, виникають через підвищення тиску, який призводить до зменшення хмарності. Це є причиною інтенсивнішого вихолодження приземного шару повітря вночі.
- За словами синоптика Ігоря Кібальчича, вже наступного тижня прийде бабине літо. Потепління розпочнеться 24 жовтня й поступово охопить більшість регіонів країни. Найтепліше буде протягом періоду з 27 по 31 жовтня.