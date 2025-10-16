Укр Рус
24 Канал Новини України У частині України вдарять заморозки, але чи будуть дощі: прогноз погоди на 17 жовтня
16 жовтня, 16:59
2

У частині України вдарять заморозки, але чи будуть дощі: прогноз погоди на 17 жовтня

Маргарита Волошина

Погода в Україні у п'ятницю, 17 жовтня, буде хмарною з проясненнями. Опадів по всій території країни протягом доби не очікується.

Але є попередження про заморозки, які відчують деякі області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Опади ненадовго відходять: коли припиняться дощі в Україні, і як скоро повернуться 

Яка погода буде 17 жовтня?

За даними синоптиків, дощів протягом 17 жовтня очікувати не варто через поле підвищеного атмосферного тиску. Водночас вітер рухатиметься з південного сходу зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. 

Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 2 до 7 градусів тепла. На сході та південному сході через більші прояснення у нічні години очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів морозу.

Вдень показники стовпчиків термометрів у порівнянні з минулими днями особливих температурних змін не покажуть. За даними Укргідрометцентру, синоптики прогнозують по Україні від 9 до 14 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +11...+13;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львів +11...+13;
  • Івано-Франківськ +11...+13;
  • Тернопіль +11...+13;
  • Чернівці +11...+13;
  • Хмельницький +11...+13;
  • Луцьк +11...+13;
  • Рівне +11...+13;
  • Житомир +11...+13;
  • Вінниця +11...+13;
  • Одеса +13...+15;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +11...+13;
  • Черкаси +11...+13;
  • Чернігів +11...+13;
  • Суми +11...+13;
  • Полтава +11...+13;
  • Дніпро +11...+13;
  • Запоріжжя +13...+15;
  • Донецьк +12...+14;
  • Луганськ +12...+14;
  • Харків +12...+14.


Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Які прогнози дають синоптики?

  • Вже на вихідних, згідно з попереднім прогнозом, в Україну повернуться опади. Так, 18 жовтня, у частині областей очікуються помірні дощі. Вже наступного дня, 19 жовтня, він супроводжуватиметься мокрим снігом.
  • До слова, заморозки, як пояснював синоптик Іван Семиліт, виникають через підвищення тиску, який призводить до зменшення хмарності. Це є причиною інтенсивнішого вихолодження приземного шару повітря вночі.
  • За словами синоптика Ігоря Кібальчича, вже наступного тижня прийде бабине літо. Потепління розпочнеться 24 жовтня й поступово охопить більшість регіонів країни. Найтепліше буде протягом періоду з 27 по 31 жовтня.