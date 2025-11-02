Кое-где накроют ливни, а местами – туман: прогноз погоды на 3 ноября

Погода в Украине в понедельник, 3 ноября, будет переменно облачной. В части областей стоит ожидать осадки, также синоптики прогнозируют туман.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая погода будет 3 ноября?

По данным синоптиков, в большинстве областей осадков не будет. Умеренные дожди ожидаются только в западных регионах в дневные часы. В то же время в Карпатах местами пройдут значительные осадки. Также предупреждают о тумане.

Он будет ночью и утром в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Ветер в основном будет юго-восточного направления, который будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Резких температурных изменений пока не прогнозируют. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 3 до 8 градусов тепла. В течение дня столбики термометров будут показывать от 11 до 16 градусов тепла.

Какой будет температура в крупных городах?

Киев +12...+14;

Ужгород +15...+17;

Львов +14...+16;

Ивано-Франковск +13...+15;

Тернополь +14...+16;

Черновцы +13...+15;

Хмельницкий +14...+16;

Луцк +13...+15;

Ровно +13...+15;

Житомир +13...+15;

Винница +13...+15;

Одесса +15...+17;

Николаев +15...+16;

Херсон +14...+15;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +13...+15;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +12...+14;

Сумы +11...+13;

Полтава +12...+14;

Днепр +13...+15;

Запорожье +14...+16;

Донецк +12...+14;

Луганск +10...+12;

Харьков +10...+12.