Подекуди накриють зливи, а місцями – туман: прогноз погоди на 3 листопада
Погода в Україні у понеділок, 3 листопада, буде мінливо хмарною. У частині областей варто очікувати опади, також синоптики прогнозують туман.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Якою буде погода на Новий рік в Україні: синоптикиня поділилася першим прогнозом
Яка погода буде 3 листопада?
За даними синоптиків, у більшості областей опадів не буде. Помірні дощі очікуються лише у західних регіонах у денні години. Водночас у Карпатах місцями пройдуть значні опади. Також попереджають про туман.
Він буде вночі та вранці у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Вітер здебільшого буде південно-східного напрямку, який рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.
Різких температурних змін поки не прогнозують. Уночі температура повітря коливатиметься в діапазоні від 3 до 8 градусів тепла. Протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від 11 до 16 градусів тепла.
Якою буде температура у великих містах?
Київ +12...+14;
Ужгород +15...+17;
Львів +14...+16;
Івано-Франківськ +13...+15;
Тернопіль +14...+16;
Чернівці +13...+15;
Хмельницький +14...+16;
Луцьк +13...+15;
Рівне +13...+15;
Житомир +13...+15;
Вінниця +13...+15;
Одеса +15...+17;
Миколаїв +15...+16;
Херсон +14...+15;
Сімферополь +16...+18;
Кропивницький +13...+15;
Черкаси +13...+15;
Чернігів +12...+14;
Суми +11...+13;
Полтава +12...+14;
Дніпро +13...+15;
Запоріжжя +14...+16;
Донецьк +12...+14;
Луганськ +10...+12;
Харків +10...+12.