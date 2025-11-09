Почти по всей Украине – дожди и туман: прогноз погоды на 10 ноября

Погода в Украине в понедельник, 10 ноября, будет облачной. В большинстве областей ожидается туман. Для всех регионов синоптики также прогнозируют осадки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Когда в Украину придет похолодание и снижение температуры

Какой будет погода 10 ноября?

Укргидрометцентр сообщает о незначительных дождях в течение суток. В западных и южных регионах осадки пройдут местами. А в ночные часы в южных и большинстве центральных областей ожидаются умеренные дожди.

По данным синоптиков, ночью и утром в Украине также будет туман, но за исключением северных областей. Ветер в основном будет двигаться в юго-западном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла. В западной части столбики термометров будут показывать от 1 до 6 градусов тепла., а в южных областях от 7 до 12 градусов тепла.

В то же время в дневные часы температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 8 до 13 градусов тепла. В южной части страны, согласно прогнозу Укргидрометцентра, ожидается в пределах от 11 до 16 градусов тепла.

Какая погода будет в областных центрах?

Киев +10...+12;

Ужгород +10...+12;

Львов +8...+10;

Ивано-Франковск +9...+11;

Тернополь +9...+11;

Черновцы +9...+11;

Хмельницкий +9...+11;

Луцк +8...+10;

Ровно +8...+10;

Житомир +7...+10;

Винница +10...+12;

Одесса +12...+14;

Николаев +12...+14;

Херсон +13...+15;

Симферополь +17...+19;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +11...+13;

Чернигов +8...+10;

Сумы +8...+10;

Полтава +11...+13;

Днепр +11...+13;

Запорожье +11...+3;

Донецк +12...+14;

Луганск +9...+11;

Харьков +9...+11.



Прогноз погоды в Украине на 10 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ждать вскоре?