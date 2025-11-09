Майже по всій Україні – дощі та туман: прогноз погоди на 10 листопада
Погода в Україні у понеділок, 10 листопада, буде хмарною. У більшості областей очікується туман. Для всіх регіонів синоптики також прогнозують опади.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода 10 листопада?
Укргідрометцентр повідомляє про незначні дощі протягом доби. У західних та південних регіонах опади пройдуть місцями. А у нічні години в південних та більшості центральних областей очікуються помірні дощі.
За даними синоптиків, уночі та вранці в Україні також буде туман, але за винятком північних областей. Вітер здебільшого рухатиметься у південно-західному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Температура повітря у нічні години коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла. У західній частині стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 6 градусів тепла., а у південних областях від 7 до 12 градусів тепла.
Водночас у денні години температура повітря коливатиметься у діапазоні від 8 до 13 градусів тепла. У південній частині країни, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, очікується в межах від 11 до 16 градусів тепла.
Яка погода буде в обласних центрах?
- Київ +10...+12;
- Ужгород +10...+12;
- Львів +8...+10;
- Івано-Франківськ +9...+11;
- Тернопіль +9...+11;
- Чернівці +9...+11;
- Хмельницький +9...+11;
- Луцьк +8...+10;
- Рівне +8...+10;
- Житомир +7...+10;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +12...+14;
- Миколаїв +12...+14;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +17...+19;
- Кропивницький +11...+13;
- Черкаси +11...+13;
- Чернігів +8...+10;
- Суми +8...+10;
- Полтава +11...+13;
- Дніпро +11...+13;
- Запоріжжя +11...+3;
- Донецьк +12...+14;
- Луганськ +9...+11;
- Харків +9...+11.
Прогноз погоди в Україні на 10 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Яку погоду чекати невдовзі?
- Погода наразі залишається комфортно теплою, з незначними коливаннями. Загалом листопад радше за все буде теплішим, ніж мав би бути. Утім, сильного підвищення температури не буде.
- Водночас певні погодні зміни можуть розпочатися вже найближчим часом. Наразі є певні передумови стосовно зниження температурних показників. Але різкого похолодання також чекати не варто.