Майже по всій Україні – дощі та туман: прогноз погоди на 10 листопада

Погода в Україні у понеділок, 10 листопада, буде хмарною. У більшості областей очікується туман. Для всіх регіонів синоптики також прогнозують опади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 10 листопада?

Укргідрометцентр повідомляє про незначні дощі протягом доби. У західних та південних регіонах опади пройдуть місцями. А у нічні години в південних та більшості центральних областей очікуються помірні дощі.

За даними синоптиків, уночі та вранці в Україні також буде туман, але за винятком північних областей. Вітер здебільшого рухатиметься у південно-західному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла. У західній частині стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 6 градусів тепла., а у південних областях від 7 до 12 градусів тепла.

Водночас у денні години температура повітря коливатиметься у діапазоні від 8 до 13 градусів тепла. У південній частині країни, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, очікується в межах від 11 до 16 градусів тепла.

Яка погода буде в обласних центрах?

Київ +10...+12;

Ужгород +10...+12;

Львів +8...+10;

Івано-Франківськ +9...+11;

Тернопіль +9...+11;

Чернівці +9...+11;

Хмельницький +9...+11;

Луцьк +8...+10;

Рівне +8...+10;

Житомир +7...+10;

Вінниця +10...+12;

Одеса +12...+14;

Миколаїв +12...+14;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +17...+19;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +11...+13;

Чернігів +8...+10;

Суми +8...+10;

Полтава +11...+13;

Дніпро +11...+13;

Запоріжжя +11...+3;

Донецьк +12...+14;

Луганськ +9...+11;

Харків +9...+11.



Прогноз погоди в Україні на 10 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

