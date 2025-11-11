Как погода в Украине изменится вскоре
Температура воздуха в Украине в ближайшие дни несколько изменится. Ночные минимумы снизятся на несколько градусов. В то же время днем значительных изменений не будет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какая погода будет в ближайшие дни?
По данным синоптиков, ближайшей ночью температура воздуха составит от 3 до 9 градусов тепла. В ночные часы 13 и 14 ноября столбики термометров будут показывать еще меньше – от 0 до 6 градусов тепла.
В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах от 4 до 10 градусов тепла. В течение 13 ноября, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в южных и восточных областях ожидается от 8 до 13 градусов тепла.
Такие же температурные показатели прогнозируют по всей Украине в дневные часы 14 ноября. В то же время на Прикарпатье воздух местами прогреется до 16 градусов тепла.
Что ожидать от погоды вскоре?
Как сообщалось ранее, погода в Украине в первой половине недели будет дождливой, осадки охватят большую часть страны. В то же время температурные показатели будут существенно выше климатической нормы.
Сейчас погода остается комфортно теплой, с незначительными колебаниями. В целом ноябрь скорее всего будет теплее, чем должен был бы быть. Впрочем, сильного повышения температуры не ожидается.
Также отмечалось, что определенные погодные изменения могут начаться уже на этой неделе. Сейчас есть определенные предпосылки относительно снижения температурных показателей. Но резкого похолодания ждать не стоит.