Как погода в Украине изменится вскоре

Температура воздуха в Украине в ближайшие дни несколько изменится. Ночные минимумы снизятся на несколько градусов. В то же время днем значительных изменений не будет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая погода будет в ближайшие дни?

По данным синоптиков, ближайшей ночью температура воздуха составит от 3 до 9 градусов тепла. В ночные часы 13 и 14 ноября столбики термометров будут показывать еще меньше – от 0 до 6 градусов тепла.

В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах от 4 до 10 градусов тепла. В течение 13 ноября, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в южных и восточных областях ожидается от 8 до 13 градусов тепла.

Такие же температурные показатели прогнозируют по всей Украине в дневные часы 14 ноября. В то же время на Прикарпатье воздух местами прогреется до 16 градусов тепла.

Что ожидать от погоды вскоре?