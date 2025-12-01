Дождь и мокрый снег накроют несколько регионов: прогноз погоды на 2 декабря
Во вторник, 2 декабря, в большинстве регионов Украины сохранится облачная погода с небольшими дождями и туманом. Кое-где ночью стоит ожидать мороз.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какую погоду прогнозируют на 2 декабря?
Вторник, 2 декабря, по всей Украине будет облачным. Синоптики прогнозируют несильный дождь местами, а в Карпатах он пройдет с мокрым снегом.
Во всех областях, кроме восточных, ночью и в первой половине дня ожидается туман. Ветер прогнозируют переменных направлений, от 3 до 8 метров в секунду.
Ночью температура будет держаться в пределах от 0 до +5 градусов, в Карпатах местами синоптики прогнозируют мороз от -1 до -3 градусов, днем от +3 до +8 градусов. На юге страны температура несколько выше: ночью от +4 до +9 градусов, а днем от +7 до +12 градусов.
Какой будет температура по городам?
Киев +5...+7;
Ужгород +5...+7;
Львов +4...+6;
Ивано-Франковск +4...+6;
Тернополь +4...+6;
Черновцы +4...+6;
Хмельницкий +4...+6;
Луцк +4...+6;
Ровно +4...+6;
Житомир +4...+6;
Винница +4...+6;
Одесса +9...+11;
Николаев +9...+11;
Херсон +9...+11;
Симферополь +10...+12;
Кропивницкий +6...+8;
Черкассы +6...+8;
Чернигов +5...+7;
Сумы +4...+6;
Полтава +6...+8;
Днепр +6...+8;
Запорожье +7...+9;
Донецк +6...+8;
Луганск +3...+5;
Харьков +5...+7.
Погода на 2 декабря / Карта Укргидрометцентра
Ожидать ли непогоду в ближайшее время?
Почти по всей Украине 1 и 2 декабря может ухудшиться погода. Объявлен желтый уровень опасности. Непогода может осложнить движение транспорта.
Синоптики прогнозируют, что первую неделю зимы температура воздуха будет выше нормы, однако в конце недели возможно похолодание.
Относительно осадков, что на Западе дожди вероятные 10 декабря, а снег прогнозируют только в Карпатах. Будет преобладать облачная погода с частыми туманами.