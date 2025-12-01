Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Какой будет погода в первую неделю зимы

Какую погоду прогнозируют на 2 декабря?

Вторник, 2 декабря, по всей Украине будет облачным. Синоптики прогнозируют несильный дождь местами, а в Карпатах он пройдет с мокрым снегом.

Во всех областях, кроме восточных, ночью и в первой половине дня ожидается туман. Ветер прогнозируют переменных направлений, от 3 до 8 метров в секунду.

Ночью температура будет держаться в пределах от 0 до +5 градусов, в Карпатах местами синоптики прогнозируют мороз от -1 до -3 градусов, днем от +3 до +8 градусов. На юге страны температура несколько выше: ночью от +4 до +9 градусов, а днем от +7 до +12 градусов.

Какой будет температура по городам?

Киев +5...+7;

Ужгород +5...+7;

Львов +4...+6;

Ивано-Франковск +4...+6;

Тернополь +4...+6;

Черновцы +4...+6;

Хмельницкий +4...+6;

Луцк +4...+6;

Ровно +4...+6;

Житомир +4...+6;

Винница +4...+6;

Одесса +9...+11;

Николаев +9...+11;

Херсон +9...+11;

Симферополь +10...+12;

Кропивницкий +6...+8;

Черкассы +6...+8;

Чернигов +5...+7;

Сумы +4...+6;

Полтава +6...+8;

Днепр +6...+8;

Запорожье +7...+9;

Донецк +6...+8;

Луганск +3...+5;

Харьков +5...+7.

Погода на 2 декабря / Карта Укргидрометцентра

Ожидать ли непогоду в ближайшее время?