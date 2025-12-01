Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какую погоду прогнозируют на 2 декабря?

Вторник, 2 декабря, по всей Украине будет облачным. Синоптики прогнозируют несильный дождь местами, а в Карпатах он пройдет с мокрым снегом.

Во всех областях, кроме восточных, ночью и в первой половине дня ожидается туман. Ветер прогнозируют переменных направлений, от 3 до 8 метров в секунду.

Ночью температура будет держаться в пределах от 0 до +5 градусов, в Карпатах местами синоптики прогнозируют мороз от -1 до -3 градусов, днем от +3 до +8 градусов. На юге страны температура несколько выше: ночью от +4 до +9 градусов, а днем от +7 до +12 градусов.

Какой будет температура по городам?

  • Киев +5...+7;

  • Ужгород +5...+7;

  • Львов +4...+6;

  • Ивано-Франковск +4...+6;

  • Тернополь +4...+6;

  • Черновцы +4...+6;

  • Хмельницкий +4...+6;

  • Луцк +4...+6;

  • Ровно +4...+6;

  • Житомир +4...+6;

  • Винница +4...+6;

  • Одесса +9...+11;

  • Николаев +9...+11;

  • Херсон +9...+11;

  • Симферополь +10...+12;

  • Кропивницкий +6...+8;

  • Черкассы +6...+8;

  • Чернигов +5...+7;

  • Сумы +4...+6;

  • Полтава +6...+8;

  • Днепр +6...+8;

  • Запорожье +7...+9;

  • Донецк +6...+8;

  • Луганск +3...+5;

  • Харьков +5...+7.

Погода в Украине 2 декабря / Фото Укргидрометцентр

Погода на 2 декабря / Карта Укргидрометцентра

