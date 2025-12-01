Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яку погоду прогнозують на 2 грудня?

Вівторок, 2 грудня, по всій Україні буде хмарним. Синоптики прогнозують несильний дощ місцями, а в Карпатах він пройде з мокрим снігом.

В усіх областях, крім східних, вночі та в першій половині дня очікується туман. Вітер прогнозують змінних напрямків, від 3 до 8 метрів за секунду.

Вночі температура триматиметься в межах від 0 до +5 градусів, в Карпатах подекуди синоптики прогнозують мороз від -1 до -3 градусів, вдень від +3 до +8 градусів. На півдні країни температура дещо вища: вночі від +4 до +9 градусів, а вдень від +7 до +12 градусів.

Якою буде температура по містах?

Київ +5...+7;

Ужгород +5...+7;

Львів +4...+6;

Івано-Франківськ +4...+6;

Тернопіль +4...+6;

Чернівці +4...+6;

Хмельницький +4...+6;

Луцьк +4...+6;

Рівне +4...+6;

Житомир +4...+6;

Вінниця +4...+6;

Одеса +9...+11;

Миколаїв +9...+11;

Херсон +9...+11;

Сімферополь +10...+12;

Кропивницький +6...+8;

Черкаси +6...+8;

Чернігів +5...+7;

Суми +4...+6;

Полтава +6...+8;

Дніпро +6...+8;

Запоріжжя +7...+9;

Донецьк +6...+8;

Луганськ +3...+5;

Харків +5...+7.

Погода на 2 грудня / Карта Укргідрометцентру

