Дощ та мокрий сніг накриють кілька регіонів: прогноз погоди на 2 грудня
У вівторок, 2 грудня, в більшості регіонів України збережеться хмарна погода з невеликими дощами та туманом. Подекуди вночі варто очікувати мороз.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Яку погоду прогнозують на 2 грудня?
Вівторок, 2 грудня, по всій Україні буде хмарним. Синоптики прогнозують несильний дощ місцями, а в Карпатах він пройде з мокрим снігом.
В усіх областях, крім східних, вночі та в першій половині дня очікується туман. Вітер прогнозують змінних напрямків, від 3 до 8 метрів за секунду.
Вночі температура триматиметься в межах від 0 до +5 градусів, в Карпатах подекуди синоптики прогнозують мороз від -1 до -3 градусів, вдень від +3 до +8 градусів. На півдні країни температура дещо вища: вночі від +4 до +9 градусів, а вдень від +7 до +12 градусів.
Якою буде температура по містах?
Київ +5...+7;
Ужгород +5...+7;
Львів +4...+6;
Івано-Франківськ +4...+6;
Тернопіль +4...+6;
Чернівці +4...+6;
Хмельницький +4...+6;
Луцьк +4...+6;
Рівне +4...+6;
Житомир +4...+6;
Вінниця +4...+6;
Одеса +9...+11;
Миколаїв +9...+11;
Херсон +9...+11;
Сімферополь +10...+12;
Кропивницький +6...+8;
Черкаси +6...+8;
Чернігів +5...+7;
Суми +4...+6;
Полтава +6...+8;
Дніпро +6...+8;
Запоріжжя +7...+9;
Донецьк +6...+8;
Луганськ +3...+5;
Харків +5...+7.
Погода на 2 грудня / Карта Укргідрометцентру
Чи очікувати негоду найближчим часом?
Майже по всій Україні 1 та 2 грудня може погіршитись погода. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Негода може ускладнити рух транспорту.
Синоптики прогнозують, що перший тиждень зими температура повітря буде вищою за норму, однак наприкінці тижня можливе похолодання.
Щодо опадів, що на Заході дощі ймовірні 10 грудня, а сніг прогнозують лише в Карпатах. Переважатиме хмарна погода з частими туманами.