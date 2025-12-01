Укр Рус
Місцями дощитиме із мокрим снігом: прогноз погоди на 2 грудня
1 грудня, 14:47
Дощ та мокрий сніг накриють кілька регіонів: прогноз погоди на 2 грудня

Дарія Черниш

У вівторок, 2 грудня, в більшості регіонів України збережеться хмарна погода з невеликими дощами та туманом. Подекуди вночі варто очікувати мороз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яку погоду прогнозують на 2 грудня?

Вівторок, 2 грудня, по всій Україні буде хмарним. Синоптики прогнозують несильний дощ місцями, а в Карпатах він пройде з мокрим снігом. 

В усіх областях, крім східних, вночі та в першій половині дня очікується туман. Вітер прогнозують змінних напрямків, від 3 до 8 метрів за секунду. 

Вночі температура триматиметься в межах від 0 до +5 градусів, в Карпатах подекуди синоптики прогнозують мороз від -1 до -3 градусів, вдень від +3 до +8 градусів. На півдні країни температура дещо вища: вночі від +4 до +9 градусів, а вдень від +7 до +12 градусів.

Якою буде температура по містах?

  • Київ +5...+7;

  • Ужгород +5...+7;

  • Львів +4...+6;

  • Івано-Франківськ +4...+6;

  • Тернопіль +4...+6;

  • Чернівці +4...+6;

  • Хмельницький +4...+6;

  • Луцьк +4...+6;

  • Рівне +4...+6;

  • Житомир +4...+6;

  • Вінниця +4...+6;

  • Одеса +9...+11;

  • Миколаїв +9...+11;

  • Херсон +9...+11;

  • Сімферополь +10...+12;

  • Кропивницький +6...+8;

  • Черкаси +6...+8;

  • Чернігів +5...+7;

  • Суми +4...+6;

  • Полтава +6...+8;

  • Дніпро +6...+8;

  • Запоріжжя +7...+9;

  • Донецьк +6...+8;

  • Луганськ +3...+5;

  • Харків +5...+7.

Погода на 2 грудня / Карта Укргідрометцентру

Чи очікувати негоду найближчим часом?