Туман, гололедица и шквалы в некоторых регионах: синоптики предупредили о непогоде

Синоптики предупредили ряд регионов о непогоде 23 и 24 ноября. В южных и центральных регионах прогнозируют туман, а в западных – гололедицу на дорогах и порывы ветра.

Осадки и шквалы могут осложнить движение транспорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где ожидать непогоду в Украине?

До конца воскресенья, 23 ноября, туман будет удерживаться в центральных областях, а также в Одесской и Николаевской. Синоптики отмечают, что видимость будет 200 – 500 метров.

В понедельник, 24 ноября, в западных регионах прогнозируют гололедицу на дорогах. В Карпатах днем возможны порывы ветра, которые достигнут 15 – 20 метров в секунду.

Из-за такой непогоды объявили I (желтый) уровень опасности.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта,

– предупреждают синоптики.

Какая погода будет в ближайшее время?