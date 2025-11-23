Осадки и шквалы могут осложнить движение транспорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Где ожидать непогоду в Украине?
До конца воскресенья, 23 ноября, туман будет удерживаться в центральных областях, а также в Одесской и Николаевской. Синоптики отмечают, что видимость будет 200 – 500 метров.
В понедельник, 24 ноября, в западных регионах прогнозируют гололедицу на дорогах. В Карпатах днем возможны порывы ветра, которые достигнут 15 – 20 метров в секунду.
Из-за такой непогоды объявили I (желтый) уровень опасности.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта,
– предупреждают синоптики.
Какая погода будет в ближайшее время?
В понедельник, 24 ноября, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Синоптики сообщили о возможных снегах и морозах, особенно ночью.
Резкого похолодания в Украине в ближайшее время не прогнозируют, однако в отдельных областях морозы сохранятся днем и ночью. В западных регионах температура днем будет колебаться около 0 градусов, ночью – от -1 до -6 градусов, в остальных областях – теплее.
По прогнозу синоптиков, с 24 по 25 ноября ожидается временное уменьшение налипания мокрого снега и гололеда на дорогах.