Опади та шквали можуть ускладнити рух транспорту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де очікувати негоду в Україні?

До кінця неділі, 23 листопада, туман утримуватиметься в центральних областях, а також в Одеській і Миколаївській. Синоптики зазначають, що видимість буде 200 – 500 метрів.

У понеділок, 24 листопада, у західних регіонах прогнозують ожеледицю на дорогах. У Карпатах вдень можливі пориви вітру, які сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Через таку негоду оголосили I (жовтий) рівень небезпечності.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту,

– попереджають синоптики.

Яка погода буде найближчим часом?