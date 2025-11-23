Туман, ожеледиця та шквали у деяких регіонах: синоптики попередили про негоду
- На 23 та 24 листопада в південних і центральних регіонах України прогнозується туман, а в західних – ожеледиця на дорогах та пориви вітру.
- Оголошено I (жовтий) рівень небезпечності.
Синоптики попередили низку регіонів про негоду 23 та 24 листопада. У південних та центральних регіонах прогнозують туман, а у західних – ожеледицю на дорогах та пориви вітру.
Опади та шквали можуть ускладнити рух транспорту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Де очікувати негоду в Україні?
До кінця неділі, 23 листопада, туман утримуватиметься в центральних областях, а також в Одеській і Миколаївській. Синоптики зазначають, що видимість буде 200 – 500 метрів.
У понеділок, 24 листопада, у західних регіонах прогнозують ожеледицю на дорогах. У Карпатах вдень можливі пориви вітру, які сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Через таку негоду оголосили I (жовтий) рівень небезпечності.
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту,
– попереджають синоптики.
Яка погода буде найближчим часом?
У понеділок, 24 листопада, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Синоптики повідомили про можливі сніги та морози, особливо вночі.
Різкого похолодання в Україні найближчим часом не прогнозують, проте в окремих областях морози збережуться вдень і вночі. У західних регіонах температура вдень коливатиметься близько 0 градусів, вночі – від -1 до -6 градусів, у решті областей – тепліше.
За прогнозом синоптиків, з 24 по 25 листопада очікується тимчасове зменшення налипання мокрого снігу та ожеледиці на дорогах.