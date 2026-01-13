Лютые морозы или ослабление холода: какой будет погода в ближайшие дни, и выпадет ли снег

Ощутимого потепления в ближайшие дни не предвидится. В то же время сильных снижений температурных показателей и снегопадов также ждать не стоит.

Такую информацию рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Какую погоду ждать?

Представительница Укргидрометцентра сообщила, что в ближайшие дни температура воздуха ночью будет от 13 до 20 градусов мороза в большинстве областей. Днем столбики термометров покажут от 7 до 15 градусов мороза.

Юг, юго-восток и Закарпатье – там немного легче: ночь -5...-14 градусов, днем -1...-8 градусов,

– рассказала она.

Но, по ее словам, в этой части уже в четверг, 15 января, температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Несмотря на это, стабильного повышения температуры, согласно прогнозам, пока не будет.

Наталья Птуха добавила, что с 16 по 17 января температурные показатели составят от 11 до 17 градусов мороза ночью. В северных регионах ночью будет от 15 до 20 градусов мороза, а днем ожидается от 9 до 15 градусов мороза.

"И только запад, юг страны – ночью и днем там -1...-7 градусов. И на Закарпатье разве что до нуля... Еще оттепелью это назвать даже нельзя", – добавила она, и предупредила, что эта неделя еще будет морозной и холодной.

Выпадет ли снег в Украине?

Синоптик объяснила, что в основном серьезных осадков в Украине пока не предвидится. По ее словам, незначительный снег возможен на территории западных, а также в Житомирской и Винницкой областях ночью 15 января.

В дневное время возможны осадки в виде снега в большинстве областей, за исключением северо-востока. Также незначительный снег может выпасть ночью 16 января, днем осадки ожидаются только в восточных и южных регионах.

Какой будет погода на этой неделе?