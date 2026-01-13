В области продолжает бушевать непогода. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовскую ОГА.

Что происходит на Львовщине?

По данным синоптиков и соответствующих служб, в области наблюдается существенное снижение температуры и ухудшение погодных условий. В сочетании с отключениями электроэнергии это может осложнить движение транспорта, работу объектов жизнеобеспечения и коммунальных служб.

Специалисты также обращают внимание на возможное влияние непогоды на окружающую среду – зеленые насаждения, почвы, водные объекты и природные экосистемы.

В связи с непогодой жителям области советуют ограничить пребывание на улице во время сильных морозов и снегопадов. Также по возможности отказаться от поездок, пользоваться общественным транспортом и заранее позаботиться о запасе воды, заряженные устройства и теплые вещи.

Директор департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА Владимир Корда отметил, что резкие погодные изменения становятся тенденцией, связанной с изменениями климата.

В этот период важно рационально использовать энергоресурсы, соблюдать правила безопасности и ответственно относиться к окружающей среде,

– подчеркнул он.

Жителей Львовщины призывают соблюдать правила безопасности и следить за официальными сообщениями.

