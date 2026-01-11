Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Ухудшится ли погода еще сильнее?

Наталья Птуха объяснила, что о красном уровне опасности в Украине пока речь не идет. По ее словам, пока остается только желтый уровень, и одновременно синоптическая ситуация уже даже частично улучшается.

То есть кое-где гололедица еще может быть. Но в целом, в принципе, уже стабилизируется синоптическая ситуация. И таких предупреждений в ближайшие дни, скорее всего, будем избегать,

– сказала она.

Также предварительно сход лавин в Карпатах или другие опасности, которые возникают при колебании температур, тоже не предвидятся, поскольку там происходит достаточно равномерное снижение температуры.

Что ждать от погоды вскоре?