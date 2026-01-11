Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Смотрите также Осложнения на дорогах: снегопады засыпают Восток и Юг
Ухудшится ли погода еще сильнее?
Наталья Птуха объяснила, что о красном уровне опасности в Украине пока речь не идет. По ее словам, пока остается только желтый уровень, и одновременно синоптическая ситуация уже даже частично улучшается.
То есть кое-где гололедица еще может быть. Но в целом, в принципе, уже стабилизируется синоптическая ситуация. И таких предупреждений в ближайшие дни, скорее всего, будем избегать,
– сказала она.
Также предварительно сход лавин в Карпатах или другие опасности, которые возникают при колебании температур, тоже не предвидятся, поскольку там происходит достаточно равномерное снижение температуры.
Что ждать от погоды вскоре?
В ближайшее время в Украине ожидается дальнейшее снижение температур. Кое-где стоит ожидать похолодание до 20 градусов мороза. Плюсовых значений пока не предвидится даже в дневные часы.
Но после этого ожидается некоторое ослабление морозов в Украине. Уже в конце следующей недели температурные показатели могут несколько вырасти примерно уже на 3 – 8 градусов, местами возможна оттепель.