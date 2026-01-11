Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Дивіться також Ускладнення на дорогах: снігопади засипають Схід та Південь
Чи погіршиться погода ще сильніше?
Наталія Птуха пояснила, що про червоний рівень небезпеки в Україні наразі не йдеться. За її словами, поки залишається тільки жовтий рівень, і водночас синоптична ситуація вже навіть частково покращується.
Тобто подекуди ожеледиця ще може бути. Але загалом, в принципі, вже стабілізується синоптична ситуація. І таких попереджень найближчими днями, радше за все, будемо уникати,
– сказала вона.
Також попередньо сходження лавин у Карпатах або ж інші небезпеки, які виникають при коливанні температур, теж не передбачаються, оскільки там відбувається досить рівномірне зниження температури.
Що чекати від погоди невдовзі?
Найближчим часом в Україні очікується подальше зниження температур. Подекуди варто очікувати похолодання до 20 градусів морозу. Плюсових значень поки не передбачається навіть у денні години.
Але після цього очікується певне послаблення морозів в Україні. Вже наприкінці наступного тижня температурні показники можуть дещо зрости приблизно вже на 3 – 8 градусів, подекуди можлива відлига.