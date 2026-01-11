Яка погода зараз на Сході та Півдні, а також що прогнозують синоптики – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Замети перевищують зріст людини: вражаючі кадри з автошляху на Прикарпатті

Які області засипає снігом?

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що комунальні служби та техніка в регіоні працюють у посиленому режимі ще з ночі.

Діємо на випередження, щоб забезпечити безпечний рух і проїзд до критично важливих об'єктів,

– написав він.

Вдень висота снігу в Запорізькій області вже сягнула 10 сантиметрів. Наразі опади тривають: основні снігопади очікуються ближче до вечора.

На деяких ділянках прифронтових доріг внаслідок сильного пориву вітру також відбулося часткове руйнування опор антидронових тунелів. На місцях вже залучили додаткові сили та засоби інженерних підрозділів, розпочинаються роботи з ліквідації наслідків негоди.

Запорізьку область засипає снігом: дивіться відео

На Харківщині усі служби також перевели в режим посиленої роботи через ускладнення погодних умов. Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що для забезпечення безперебійного руху в регіоні залучили спеціальну техніку: 2 автогрейдери, 46 комбінованих дорожніх машин та 21 навантажувач.

Наразі всі автомобільні дороги проїзні, рух транспорту не зупинявся.

Водночас учасників дорожнього руху закликали бути максимально уважними, дотримуватися швидкісного режиму та правил, а також надавати перевагу в русі дорожній техніці.

На Харківщині снігопади: дивіться відео

Жителів Миколаївської області попередили про снігопади в регіоні та можливу ожеледицю. За словами правоохоронців, на дорогах варто відмовитися від ризикованих маневрувань, які при складних погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.

Особливо будьте обережними на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах. Якщо виникає необхідність зупинитися – знижуйте швидкість поступово,

– додали в поліції.

Аналогічною виявилася й ситуація на Дніпропетровщині: там на автошляхах вже перебувають 100 одиниць спецтехніки.

За інформацією регіонального гідрометцентру, протягом дня в області очікуються хуртовини, мокрий сніг та ожеледиця, тож фахівці працюватимуть й надалі.

У Херсоні через погіршення погодних умов та значний обсяг робіт з ліквідації наслідків негоди вирішили не виводити на маршрути тролейбуси. Про відновлення руху електротранспорту місцева влада поінформує додатково.

У Херсоні вулиці розчищають від снігу / Фото: Ярослав Шанько

Чи варто сподіватися на потепління?