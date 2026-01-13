В області продовжує вирувати негода. Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівську ОВА.

Що відбувається на Львівщині?

За даними синоптиків і відповідних служб, в області спостерігається суттєве зниження температури та погіршення погодних умов. У поєднанні з відключеннями електроенергії це може ускладнити рух транспорту, роботу об'єктів життєзабезпечення та комунальних служб.

Фахівці також звертають увагу на можливий вплив негоди на довкілля – зелені насадження, ґрунти, водні об'єкти та природні екосистеми.

У зв'язку з негодою мешканцям області радять обмежити перебування на вулиці під час сильних морозів і снігопадів. Також за можливості відмовитися від поїздок, користуватися громадським транспортом та заздалегідь подбати про запас води, заряджені пристрої й теплі речі.

Директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Володимир Корда зазначив, що різкі погодні зміни стають тенденцією, пов'язаною зі змінами клімату.

У цей період важливо раціонально використовувати енергоресурси, дотримуватися правил безпеки та відповідально ставитися до довкілля,

– наголосив він.

Жителів Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки та стежити за офіційними повідомленнями.

