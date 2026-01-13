Люті морози чи послаблення холоду: якою буде погода найближчими днями, і чи випаде сніг

Відчутного потепління найближчими днями не передбачається. Водночас сильних знижень температурних показників та снігопадів також чекати не варто.

Таку інформацію розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Яку погоду чекати?

Представниця Укргідрометцентру повідомила, що найближчими днями температура повітря уночі буде від 13 до 20 градусів морозу у більшості областей. Удень стовпчики термометрів покажуть від 7 до 15 градусів морозу.

Південь, південний схід та Закарпаття – там трішки легше: ніч -5...-14 градусів, вдень -1...-8 градусів,

– розповіла вона.

Але, за її словами, у цій частині вже у четвер, 15 січня, температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Попри це, стабільного підвищення температури, згідно з прогнозами, поки не буде.

Наталія Птуха додала, що з 16 по 17 січня температурні показники становитимуть від 11 до 17 градусів морозу уночі. У північних регіонах уночі буде від 15 до 20 градусів морозу, а вдень очікується від 9 до 15 градусів морозу.

"І лише захід, південь країни – вночі та вдень там -1...-7 градусів. І на Закарпатті хіба що до нуля… Ще відлигою це назвати навіть не можна", – додала вона, і попередила, що цей тиждень ще буде морозним і холодним.

Чи випаде сніг в Україні?

Синоптикиня пояснила, що здебільшого серйозних опадів в Україні поки не передбачається. За її словами, незначний сніг можливий на території західних, а також у Житомирській та Вінницькій областях уночі 15 січня.

У денний час можливі опади у вигляді снігу у більшості областей, за винятком північного сходу. Також незначний сніг може випасти уночі 16 січня, вдень опади очікуються лише у східних та південних регіонах.

Якою буде погода цього тижня?