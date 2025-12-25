Где больше всего ударит мороз в Украине, и выпадет ли снег

Ощутимые морозы еще задержатся в Украине, местами столбики термометров снизятся до -13 градусов. Также синоптики предсказывают снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Где и когда выпадет снег в Украине

Какой будет погода в ближайшие дни?

По данным синоптиков, в большинстве областей пройдет незначительный и умеренный снег, в зависимости от региона. На дорогах ожидается гололедица, поэтому советуем быть осторожными, особенно это касается водителей и пешеходов.

Ветер в основном будет северо-западного направления со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В Украине 26 декабря и только на Правобережье 28 декабря возможны шквалы до 20 метров в секунду, а также метели.

Температура воздуха в ночные часы составит в пределах от 1 до 9 градусов мороза. Ночью в Карпатах и на Прикарпатье ожидается снижение до 13 градусов мороза. Днем будет от 5 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Что прогнозировали ранее?