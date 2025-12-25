Укр Рус
25 декабря, 20:00
Где больше всего ударит мороз в Украине, и выпадет ли снег

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В Украине ожидаются морозы до -13 градусов и снег, особенно в Карпатах и на Прикарпатье.
  • На большинстве территорий прогнозируется незначительный и умеренный снег с гололедом, возможны шквалы.

Ощутимые морозы еще задержатся в Украине, местами столбики термометров снизятся до -13 градусов. Также синоптики предсказывают снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода в ближайшие дни?

По данным синоптиков, в большинстве областей пройдет незначительный и умеренный снег, в зависимости от региона. На дорогах ожидается гололедица, поэтому советуем быть осторожными, особенно это касается водителей и пешеходов.

Ветер в основном будет северо-западного направления со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В Украине 26 декабря и только на Правобережье 28 декабря возможны шквалы до 20 метров в секунду, а также метели.

Температура воздуха в ночные часы составит в пределах от 1 до 9 градусов мороза. Ночью в Карпатах и на Прикарпатье ожидается снижение до 13 градусов мороза. Днем будет от 5 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Что прогнозировали ранее?

  • Ранее сообщалось, что настоящая зимняя погода сохранится в Украине еще как минимум несколько суток. Уже в конце недели морозы несколько отойдут и не будут опускаться ниже отметки 5 градусов мороза.

  • Также отмечали, что в целом на этой неделе в Украине ожидается существенное похолодание и морозы с возможными снегопадами и метелями в разных регионах, и что температуры в разные дни будут -13 градусов ночью.

  • В целом тенденции свидетельствуют, что устойчивый снег в Украине этой зимой маловероятно. В последние годы соответствующие осадки являются эпизодическими на территории нашей страны. Несмотря на это, все же кое-где возможны морозы.