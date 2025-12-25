Де найбільше вдарить мороз в Україні, і чи випаде сніг
- В Україні очікуються морози до -13 градусів та сніг, особливо в Карпатах та на Прикарпатті.
- На більшості територій прогнозується незначний і помірний сніг з ожеледицею, можливі шквали.
Відчутні морози ще затримаються в Україні, подекуди стовпчики термометрів знизяться до -13 градусів. Також синоптики передбачають сніг.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода найближчими днями?
За даними синоптиків, у більшості областей пройде незначний та помірний сніг, залежно від регіону. На дорогах очікується ожеледиця, тому радимо бути обережними, особливо це стосується водіїв та пішоходів.
Вітер здебільшого буде північно-західного напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. В Україні 26 грудня і лише на Правобережжі 28 грудня можливі шквали до 20 метрів за секунду, а також хуртовини.
Температура повітря у нічні години становитиме в межах від 1 до 9 градусів морозу. Вночі в Карпатах та на Прикарпатті очікується зниження до 13 градусів морозу. Вдень буде від 5 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Що прогнозували раніше?
Раніше повідомлялося, що справжня зимова погода утримається в Україні ще щонайменше кілька діб. Вже наприкінці тижня морози дещо відійдуть і не опускатимуться нижче позначки 5 градусів морозу.
Також зазначали, що загалом цього тижня в Україні очікується суттєве похолодання та морози з можливими снігопадами й хуртовинами у різних регіонах, і що температури у різні дні будуть -13 градусів вночі.
Загалом тенденції свідчать, що сталий сніг в Україні цієї зими є малоймовірним. Останніми роками відповідні опади є епізодичними на території нашої країни. Попри це, все ж подекуди можливі морози.