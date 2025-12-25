Де найбільше вдарить мороз в Україні, і чи випаде сніг

Відчутні морози ще затримаються в Україні, подекуди стовпчики термометрів знизяться до -13 градусів. Також синоптики передбачають сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода найближчими днями?

За даними синоптиків, у більшості областей пройде незначний та помірний сніг, залежно від регіону. На дорогах очікується ожеледиця, тому радимо бути обережними, особливо це стосується водіїв та пішоходів.

Вітер здебільшого буде північно-західного напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. В Україні 26 грудня і лише на Правобережжі 28 грудня можливі шквали до 20 метрів за секунду, а також хуртовини.

Температура повітря у нічні години становитиме в межах від 1 до 9 градусів морозу. Вночі в Карпатах та на Прикарпатті очікується зниження до 13 градусів морозу. Вдень буде від 5 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Що прогнозували раніше?