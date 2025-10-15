Заморозки, туман, но станет ли меньше дождей: прогноз погоды на ближайшие дни
- С 15 по 17 октября в Украине в основном без осадков, но возможен незначительный дождь на северо-востоке.
- В то же время ожидаются заморозки на поверхности почвы на востоке и юго-востоке 16 и 17 октября.
В течение ближайших трех дней значительных осадков в Украине не прогнозируют. Мокрого снега пока ожидать тоже не стоит. В то же время местами будет туман.
Кроме того, синоптики предупреждают о заморозках. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода?
По данным Укргидрометцентра, в Украине с 15 по 17 октября в основном не будет осадков, но в течение среды на северо-востоке возможен незначительный дождь. На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами ожидается туман.
Ветер будет двигаться в западном и юго-западном направлениях со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, днем прогнозируют от 6 до 13 градусов тепла.
В то же время в пятницу, 17 октября, несколько потеплеет. Тогда днем температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла. В Карпатах в последующие дни будет ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 1 до 6 градусов тепла.
Кроме вышеупомянутого, заметим, что ночью 16 октября на юго-востоке и востоке страны прогнозируют заморозки на поверхности почвы. Аналогичная ситуация будет наблюдаться также 17 октября в восточных областях.
Каких изменений ждать?
Синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказывал, что в ближайшие несколько дней в Украине будет расти атмосферное давление, что может уменьшить облачность. В то же время есть возможность уменьшения осадков.
В течение недели в Украине будет ожидаться в основном спокойный характер погоды. В то же время местами могут пройти незначительные или умеренные дожди. Также из-за повышения влажности увеличится количество туманов.
Ранее синоптики предупреждали, что в течение 15 октября в ряде областей Украины, в частности в южной и восточной части, пройдут заморозки на поверхности почвы с температурой от 0 до 3 градусов тепла.