Впродовж найближчих трьох днів значних опадів в Україні не прогнозують. Мокрого снігу наразі очікувати теж не варто. Водночас місцями буде туман.

Крім того, синоптики попереджають про заморозки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода?

За даними Укргідрометцентру, в Україні з 15 по 17 жовтня здебільшого не буде опадів, але протягом середи на північному сході можливий незначний дощ. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями очікується туман.

Вітер рухатиметься у західному та південно-західному напрямках зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, вдень прогнозують від 6 до 13 градусів тепла.

Водночас у п'ятницю, 17 жовтня, дещо потеплішає. Тоді вдень температура повітря коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла. У Карпатах у наступні дні буде вночі від 0 до 3 градусів морозу, вдень від 1 до 6 градусів тепла.

Крім вищезгаданого, зауважимо, що вночі 16 жовтня на південному сході та сході країни прогнозують заморозки на поверхні ґрунту. Аналогічна ситуація спостерігатиметься також 17 жовтня у східних областях.

Яких змін чекати?