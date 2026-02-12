Где пригреет до +15 градусов, а в каких областях будут морозы
- Температура в Украине будет от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза ночью, и от 0 до 5 градусов тепла днем.
- В южных регионах и Крыму ожидается самая теплая погода с температурами до 15 градусов тепла днем.
Температура в Украине ощутимо повысилась, в ближайшие дни местами пригреет до 15 градусов тепла. Несмотря на это, местами еще возможны минусовые показатели.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какие температуры будут в Украине?
Укргидрометцентр сообщает, что температура воздуха в ночные часы 13 и 14 февраля составит от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в восточных областях столбики термометров будут показывать от 0 до 5 градусов мороза.
В дневное время температура воздуха составит от 0 до 5 градусов тепла. На Закарпатье и в южных регионах ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 4 до 9 градусов тепла, в Крыму пригреет до 13 градусов тепла.
В воскресенье, 15 февраля, температура воздуха также будет колебаться в пределах от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в течение дня предусматривают показатели в пределах от 0 до 5 градусов тепла. Теплее всего будет в южных областях.
По данным синоптиков, в этой части страны температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, в дневные часы ожидаются колебания от 4 до 9 градусов тепла. В то же время в Крыму прогнозируют от 10 до 15 градусов тепла.
Кстати, подробный прогноз погоды твоего города теперь в новом сервисе 24 Канала. Данные обновляются ежедневно.
Что прогнозировали синоптики ранее?
Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит сообщал, что сильных морозов до конца зимы пока не предвидится. Пока сохраняется тенденция к повышению температурных показателей на территории Украины.
Также отмечали, что температурный фон в Украине в период с 12 по 15 февраля составит около 0 градусов. Но уже на следующей неделе, с 16 февраля, возможно повторное снижение температурных показателей.
К слову, совсем недавно самые сильные морозы охватили Глухов Сумской области. Там зафиксировали почти 30 градусов мороза. В Черкасской области температура колебалась в пределах от 20 до 24 градусов мороза.