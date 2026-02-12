Где пригреет до +15 градусов, а в каких областях будут морозы

Температура в Украине ощутимо повысилась, в ближайшие дни местами пригреет до 15 градусов тепла. Несмотря на это, местами еще возможны минусовые показатели.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какие температуры будут в Украине?

Укргидрометцентр сообщает, что температура воздуха в ночные часы 13 и 14 февраля составит от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в восточных областях столбики термометров будут показывать от 0 до 5 градусов мороза.

В дневное время температура воздуха составит от 0 до 5 градусов тепла. На Закарпатье и в южных регионах ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 4 до 9 градусов тепла, в Крыму пригреет до 13 градусов тепла.

В воскресенье, 15 февраля, температура воздуха также будет колебаться в пределах от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в течение дня предусматривают показатели в пределах от 0 до 5 градусов тепла. Теплее всего будет в южных областях.

По данным синоптиков, в этой части страны температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, в дневные часы ожидаются колебания от 4 до 9 градусов тепла. В то же время в Крыму прогнозируют от 10 до 15 градусов тепла.

Кстати, подробный прогноз погоды твоего города теперь в новом сервисе 24 Канала. Данные обновляются ежедневно.

Что прогнозировали синоптики ранее?