Де пригріє до +15 градусів, а в яких областях будуть морози

Температура в Україні відчутно підвищилася, найближчими днями місцями пригріє до 15 градусів тепла. Попри це, подекуди ще можливі мінусові показники.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Які температури будуть в Україні?

Укргідрометцентр повідомляє, що температура повітря в нічні години 13 та 14 лютого становитиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, у східних областях стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 5 градусів морозу.

У денний час температура повітря становитиме від 0 до 5 градусів тепла. На Закарпатті та у південних регіонах уночі буде від 1 до 6 градусів тепла, вдень очікується від 4 до 9 градусів тепла, у Криму пригріє до 13 градусів тепла.

У неділю, 15 лютого, температура повітря також коливатиметься в межах від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, протягом дня передбачають показники в межах від 0 до 5 градусів тепла. Найтепліше буде у південних областях.

За даними синоптиків, у цій частині країни температура повітря вночі буде від 1 до 6 градусів тепла, у денні години очікуються коливання від 4 до 9 градусів тепла. Водночас у Криму прогнозують від 10 до 15 градусів тепла.

Що прогнозували синоптики раніше?