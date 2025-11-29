Как изменится погода на выходных

В ближайшие дни в некоторых областях Украины пройдут дожди, некоторые регионы синоптики предупреждают о тумане. В то же время местами возможны ночные морозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какую погоду ждать вскоре?

По данным синоптиков, утром 29 ноября в большинстве областей пройдет туман. Температура воздуха ночью в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла.

В дневные часы в этой части будет от 7 до 12 градусов тепла, в Крыму пригреет до 16 градусов тепла. В других областях температурные показатели ночью составят от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза.

В дневное время ожидается от 4 до 9 градусов тепла. Уже 30 ноября на территории Прикарпатья и Закарпатья пройдут незначительные дожди, в других регионах осадков не прогнозируют. Ночью и утром в западной части будет туман.

