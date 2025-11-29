Как изменится погода на выходных
- На выходных в некоторых областях Украины ожидаются дожди и туманы, а ночью местами даже возможны морозы.
- Температура будет колебаться от 3 до 16 градусов тепла днем, ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза.
В ближайшие дни в некоторых областях Украины пройдут дожди, некоторые регионы синоптики предупреждают о тумане. В то же время местами возможны ночные морозы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какую погоду ждать вскоре?
По данным синоптиков, утром 29 ноября в большинстве областей пройдет туман. Температура воздуха ночью в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла.
В дневные часы в этой части будет от 7 до 12 градусов тепла, в Крыму пригреет до 16 градусов тепла. В других областях температурные показатели ночью составят от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза.
В дневное время ожидается от 4 до 9 градусов тепла. Уже 30 ноября на территории Прикарпатья и Закарпатья пройдут незначительные дожди, в других регионах осадков не прогнозируют. Ночью и утром в западной части будет туман.
Что прогнозировали ранее?
В общем, погода в Украине в течение выходных 29 – 30 ноября, которые станут последними осенними днями этого года, будет устойчивой и стабильной в большинстве областей. Температурный фон будет выше нормы.
Еще в первые дни декабря погода будет довольно теплой, сильных морозов ждать не стоит. Первая декада декабря будет со спокойной погодой, которая будет сопровождаться незначительным количеством осадков и слабым ветром.
В целом среднемесячная температура в декабре, согласно предварительным подсчетам, скорее всего будет выше климатической нормы. Даже незначительный мороз до 5 – 6 градусов будет в пределах нормы.