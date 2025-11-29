Як зміниться погода на вихідних
- На вихідних в деяких областях України очікуються дощі та тумани, а вночі місцями навіть можливі морози.
- Температура коливатиметься від 3 до 16 градусів тепла вдень, вночі від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу.
Найближчими днями в деяких областях України пройдуть дощі, деякі регіони синоптики попереджають про туман. Водночас місцями можливі нічні морози.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Якою буде погода наприкінці 2025 року: синоптик відповів, чого очікувати у грудні
Яку погоду чекати невдовзі?
За даними синоптиків, зранку 29 листопада у більшості областей пройде туман. Температура повітря вночі у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла.
У денні години у цій частині буде від 7 до 12 градусів тепла, у Криму пригріє до 16 градусів тепла. В інших областях температурні показники вночі становитимуть від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу.
У денний час очікується від 4 до 9 градусів тепла. Вже 30 листопада на території Прикарпаття та Закарпаття пройдуть незначні дощі, в інших регіонах опадів не прогнозують. Уночі та вранці в західній частині буде туман.
Що прогнозували раніше?
Загалом, погода в Україні протягом вихідних 29 – 30 листопада, які стануть останніми осінніми днями цього року, буде стійкою та стабільною у більшості областей. Температурний фон буде вищим за норму.
Ще у перші дні грудня погода буде доволі теплою, сильних морозів чекати не варто. Перша декада грудня буде зі спокійною погодою, яка супроводжуватиметься незначною кількістю опадів та слабким вітром.
Загалом середньомісячна температура в грудні, згідно з попередніми підрахунками, радше за все буде вищою за кліматичну норму. Навіть незначний мороз до 5 – 6 градусів буде у межах норми.