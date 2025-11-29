Як зміниться погода на вихідних

Найближчими днями в деяких областях України пройдуть дощі, деякі регіони синоптики попереджають про туман. Водночас місцями можливі нічні морози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яку погоду чекати невдовзі?

За даними синоптиків, зранку 29 листопада у більшості областей пройде туман. Температура повітря вночі у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла.

У денні години у цій частині буде від 7 до 12 градусів тепла, у Криму пригріє до 16 градусів тепла. В інших областях температурні показники вночі становитимуть від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу.

У денний час очікується від 4 до 9 градусів тепла. Вже 30 листопада на території Прикарпаття та Закарпаття пройдуть незначні дощі, в інших регіонах опадів не прогнозують. Уночі та вранці в західній частині буде туман.

Що прогнозували раніше?