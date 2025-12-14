Придет ли потепление в Украину, и когда станет теплее

Значительных температурных изменений в течение ближайших нескольких дней не будет. Хотя значительного потепления не прогнозируют, однако уже с понедельника кое-где будет несколько теплее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какую погоду ждать?

По данным синоптиков, в течение воскресенья, 14 декабря, в западных областях местами будут порывы северо-западного ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов мороза.

В западных областях в ночные часы столбики термометров покажут около 0. В дневное время в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, однако на западе и крайнем юге будет несколько теплее.

Для этой части страны синоптики прогнозируют от 1 до 6 градусов тепла в течение дня. Согласно прогнозу, уже с началом недели ожидается повышение температуры на 2 – 4 градусов, но за исключением востока и северо-востока.

Что прогнозировали синоптики ранее?