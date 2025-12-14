Чи прийде потепління в Україну та коли стане тепліше

Значних температурних змін протягом найближчих кількох днів не буде. Хоч значного потепління не прогнозують, проте вже з понеділка подекуди буде дещо тепліше.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Коли вдарять морози в Україні та де похолодання буде найбільш відчутним

Яку погоду чекати?

За даними синоптиків, протягом неділі, 14 грудня, у західних областях подекуди будуть пориви північно-західного вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 1 до 6 градусів морозу.

У західних областях у нічні години стовпчики термометрів покажуть близько 0. У денний час в Україні очікується від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла, проте на заході та крайньому півдні буде дещо тепліше.

Для цієї частини країни синоптики прогнозують від 1 до 6 градусів тепла протягом дня. Згідно з прогнозом, уже з початком тижня очікується підвищення температури на 2 – 4 градусів, але за винятком сходу та північного сходу.

Що прогнозували синоптики раніше?