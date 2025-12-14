Чи прийде потепління в Україну та коли стане тепліше
- Значних температурних змін не буде, але з понеділка подекуди стане тепліше.
- Прогнозується підвищення температури на 2 – 4 градуси з початком тижня.
Значних температурних змін протягом найближчих кількох днів не буде. Хоч значного потепління не прогнозують, проте вже з понеділка подекуди буде дещо тепліше.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Яку погоду чекати?
За даними синоптиків, протягом неділі, 14 грудня, у західних областях подекуди будуть пориви північно-західного вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 1 до 6 градусів морозу.
У західних областях у нічні години стовпчики термометрів покажуть близько 0. У денний час в Україні очікується від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла, проте на заході та крайньому півдні буде дещо тепліше.
Для цієї частини країни синоптики прогнозують від 1 до 6 градусів тепла протягом дня. Згідно з прогнозом, уже з початком тижня очікується підвищення температури на 2 – 4 градусів, але за винятком сходу та північного сходу.
Що прогнозували синоптики раніше?
Ігор Кібальчич попереджав, що вихідними варто очікувати на перше серйозне похолодання зі снігом і сильним вітром. Температура знизиться до невеликих морозів, а місцями на дорозі очікується ожеледиця.
До слова, за словами Наталії Птухи загалом протягом зимових місяців в Україні, ймовірно, буде вища температура повітря за свою кліматичну норму. Водночас періоди холоду також заперечувати не варто.
Відомо, що сильних морозів до -20 чи -30 градусів уже давно не було в Україні. Цього року вони малоймовірні, проте заперечувати можливість періоду стоку холодних повітряних мас не варто.