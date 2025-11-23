Шквалы ветра, снега и морозы будут в части Украины: прогноз погоды на 24 ноября

Погода в Украине в понедельник, 24 ноября, облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают о возможных снегах и морозах, особенно в ночные часы.

В то же время местами пройдут сильные шквалы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая погода будет в понедельник 24 ноября?

Укргидрометцентр сообщает, что ночью в западных областях пройдет незначительный снег. В Карпатах такие же осадки будут умеренными. В то же время синоптики предупреждают о возможной гололедице на дорогах.

Температура воздуха ночью там будет колебаться в пределах от 1 до 6 градусов мороза, в дневные часы стоит ожидать 0 градусов. В других регионах будут дожди, ночью в северных и центральных областях с мокрым снегом.

В частности, Черниговскую и Сумскую области накроют значительные осадки. В большинстве северных и центральных областей осадков днем не будет. Температура воздуха ночью и днем будет от 3 до 8 градусов тепла.

Для северных и Винницкой области прогнозируют от 0 до 5 градусов тепла. В то же время на юге и юго-востоке ночью ожидается от 5 до 10 градусов тепла. В дневные часы будет от 10 до 15 градусов тепла.

Ветер в основном будет двигаться в западном направлении, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Но, как предупреждают синоптики в Карпатах днем возможны сильные порывы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +2...+4;

Ужгород -1...+1;

Львов -1...+1;

Ивано-Франковск -1...+1;

Тернополь -1...+1;

Черновцы -1...+1;

Хмельницкий -1...+1;

Луцк -1...+1;

Ровно -1...+1;

Житомир +2...+4;

Винница +3....+5;

Одесса +12...+14;

Николаев +12...+14;

Херсон +12...+14;

Симферополь +12...+14;

Кропивницкий +5...+7;

Черкассы +5...+7;

Чернигов +2...+4;

Сумы +3...+5;

Полтава +7...+9;

Днепр +12...+14;

Запорожье +12...+14;

Донецк +12...+14;

Луганск +11...+13;

Харьков +9...+11.



Прогноз погоды в Украине на 24 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Что ждать от погоды?