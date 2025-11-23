Укр Рус
23 листопада, 15:16
Шквали вітру, сніги та морози будуть у частині України: прогноз погоди на 24 листопада

Маргарита Волошина

Погода в Україні у понеділок, 24 листопада, буде хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про можливі сніги та морози, особливо у нічні години.

Водночас подекуди пройдуть сильні шквали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яка погода буде у понеділок 24 листопада?

Укргідрометцентр повідомляє, що вночі у західних областях пройде незначний сніг. У Карпатах такі ж опади будуть помірними. Водночас синоптики попереджають про можливу ожеледицю на дорогах. 

Температура повітря вночі там коливатиметься в межах від 1 до 6 градусів морозу, у денні години варто очікувати 0 градусів. В інших регіонах будуть дощі, вночі у північних та центральних областях з мокрим снігом. 

Зокрема, Чернігівську та Сумську області накриють значні опади. У більшості північних та центральних областей опадів удень не буде. Температура повітря вночі та вдень буде від 3 до 8 градусів тепла. 

Для північних та Вінницької області прогнозують від 0 до 5 градусів тепла. Водночас на півдні та південному сході вночі очікується від 5 до 10 градусів тепла. У денні години буде від 10 до 15 градусів тепла. 

Вітер здебільшого рухатиметься у західному напрямку, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Але, як попереджають синоптики у Карпатах вдень можливі сильні пориви, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +2...+4;

  • Ужгород -1...+1;

  • Львів -1...+1;

  • Івано-Франківськ -1...+1;

  • Тернопіль -1...+1;

  • Чернівці -1...+1;

  • Хмельницький -1...+1;

  • Луцьк -1...+1;

  • Рівне -1...+1;

  • Житомир +2...+4;

  • Вінниця +3...+5;

  • Одеса +12...+14;

  • Миколаїв +12...+14;

  • Херсон +12...+14;

  • Сімферополь +12...+14;

  • Кропивницький +5...+7;

  • Черкаси +5...+7;

  • Чернігів +2...+4;

  • Суми +3...+5;

  • Полтава +7...+9;

  • Дніпро +12...+14;

  • Запоріжжя +12...+14;

  • Донецьк +12...+14;

  • Луганськ +11...+13;

  • Харків +9...+11.


Прогноз погоди в Україні на 24 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що чекати від погоди?

  • Зазначимо, що різкого зниження температури в Україні найближчим часом не прогнозують. Попри це, у частині областей і надалі утримаються нічні та денні морози. Тому, потепління поки чекати теж не варто.

  • Погодні умови в Україні усе ще характеризуватиметься дощами, снігом і ожеледицею. Але вже з вівторка, 25 листопада, подібні опади та явища тимчасово відійдуть. Також попереджали про можливий туман.