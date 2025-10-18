В социальных сетях публикуют кадры снегопада в Буковеле. Осадки добавили зимнего настроения на известном горнолыжном курорте.

Какая погода в Буковеле?

В субботу, 18 октября, в Буковеле выпал первый снег. Кадры в сети показывают, что небольшая метель началась вечером.

На видео заметно, что на курорте действительно прохладно, ведь люди ходят одетые в пуховики.

Тем временем сайт Sinoptik.ua сообщает, что весь день в Буковеле было облачно, а температура была на уровне 10 градусов тепла. Днем начался дождь. Однако вечером температура воздуха упала до +1 градуса и начался мелкий дождь со снегом. Также мелкий снег будет продолжаться ночью и утром 19 октября.

Где в ближайшее время ожидают осадки в Украине?