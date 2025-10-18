Снігопад посеред осені: в мережі показали зимову казку в Буковелі
- У Буковелі 18 жовтня випав сніг, що створило зимову атмосферу на курорті.
- Температура в Буковелі впала до +1 градуса, і дрібний сніг прогнозується на ніч та ранок 19 жовтня.
В соціальних мережах публікують кадри снігопаду в Буковелі. Опади додали зимового настрою на відомому гірськолижному курорті.
Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-спільноту "Івано-Франківськ 24/7".
Дивіться також Холодні ночі будуть зовсім скоро: де синоптики прогнозують заморозки та сильний вітер
Яка погода в Буковелі?
У суботу, 18 жовтня, в Буковелі випав перший сніг. Кадри в мережі показують, що невелика заметіль почалася ввечері.
Лапатий сніг падає в Буковелі: відео
На відео помітно, що на курорті дійсно прохолодно, адже люди ходять одягнені в пуховики.
Зимовий настрій в Буковелі: дивіться відео
У Буковелі сніжить: відео із соціальних мереж
Тим часом сайт Sinoptik.ua повідомляє, що весь день у Буковелі було хмарно, а температура була на рівні 10 градусів тепла. Удень розпочався дощ. Однак увечері температура повітря впала до +1 градуса та розпочався дрібний дощ зі снігом. Також дрібний сніг триватиме вночі та зранку 19 жовтня.
Де найближчим часом очікують опади в Україні?
Уже в неділю, 19 жовтня, дощі охоплять всю Україну. Вони можуть супроводжуватися мокрим снігом на Заході, Півночі та в центрі країни.
Наразі невідомо, чи буде ця осінь прохолоднішою за минулу. Синоптики прогнозували, що жовтень буде близьким до кліматичної норми, або стане трошечки вищим за неї. Сильних морозів й, відповідно, снігопадів цього місяця не очікується.
Тим часом останні дні високогір'я Карпат засипає снігом. Працівник Міжнародного наукового центру "Обсерваторія" Василь Фіцак повідомив, що Чорногора "вбрана" в снігове простирадло, а температура повітря впала до 8 градусів морозу.