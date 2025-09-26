Погода в Украине ухудшилась, но до сих пор радует украинцев солнцем. Однако вскоре дожди охватят всю страну.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода до конца месяца?

Так, в эти выходные в Украине преимущественно без осадков, только днем в воскресенье, 28 сентября, в северной части местами небольшой дождь.

Будет достаточно прохладно – ночью температура будет достигать +1...+9, а днем не будет превышать +12...+19.

Ночью 27 сентября в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0...-3 (І уровень опасности, желтый).

Уже с понедельника, 29 сентября, дожди ожидаются по всей территории страны. Также прогнозируют еще большее снижение температуры. В большинстве областей днем будет +10...+13, только на юге и на Закарпатье – +14...+18.

Во вторник, 30 сентября, будет дождливо везде, кроме северных регионов. Температура будет оставаться примерно на тех же показателях.

Какой будет погода 26 – 30 сентября / карты Укргидрометцентра

Какой будет погода в октябре?