Погода в Україні погіршилася, але досі радує українців сонцем. Однак невдовзі дощі охоплять всю країну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода до кінця місяця?

Так, цими вихідними в Україні переважно без опадів, лише вдень у неділю, 28 вересня, у північній частині місцями невеликий дощ.

Буде досить прохолодно – вночі температура сягатиме +1…+9, а вдень не перевищуватиме +12…+19.

Вночі 27 вересня в Україні, крім півдня та Закарпаття, на поверхні грунту заморозки 0…-3 (І рівень небезпечності, жовтий).

Вже з понеділка, 29 вересня, дощі очікують по всій території країни. Також прогнозують ще більше зниження температури. У більшості областей вдень буде +10…+13, лише на півдні та на Закарпатті – +14…+18.

У вівторок, 30 вересня, дощитиме всюди, окрім північних регіонів. Температура лишатиметься приблизно на тих же показниках.

Якою буде погода 26 – 30 вересня / карти Укргідрометцентру

Якою буде погода у жовтні?