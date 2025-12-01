Почти по всей Украине – І уровень опасности: синоптики предупредили об ухудшении погоды
- В большинстве областей Украины 1 и 2 декабря ожидается ухудшение погоды.
- Объявлен желтый уровень опасности.
- Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
В большинстве областей 1 и 2 декабря ухудшится погода. Объявлен І уровень опасности.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какая погода будет в Украине в ближайшее время?
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.
По их данным, до конца дня 1 декабря, ночью и в первой половине дня 2 декабря в Украине, кроме востока туман, видимость 200 – 500 м.
Объявлен І уровень опасности, желтый. Специалисты предостерегают, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Важно! Водителям стоит быть особенно внимательными, уменьшить скорость и соблюдать дистанцию.
Погода в первую неделю декабря: основное
В конце первой недели зимы ожидается незначительное похолодание, кое-где придут ночные морозы.
Во вторник, 2 декабря, в большинстве областей будет туман и морось. В среду, 3 декабря, погода в основном будет пасмурной и туманной.
В четверг, 4 декабря, погода будет теплой и облачной, возможен туман. В пятницу, 5 декабря, в западных и южных областях возможен туман.