Укр Рус
24 Канал Новини України Майже по всій Україні – І рівень небезпеки: синоптики попередили про погіршення погоди
1 грудня, 14:18
2

Майже по всій Україні – І рівень небезпеки: синоптики попередили про погіршення погоди

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У більшості областей України 1 та 2 грудня очікується погіршення погоди.
  • Оголошено жовтий рівень небезпеки.
  • Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

У більшості областей 1 та 2 грудня погіршиться погода. Оголошено І рівень небезпечності.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Зима прийде з опадами, морозом і туманом: прогноз погоди на 1 грудня 

Яка погода буде в Україні найближчим часом?

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. 

За їхніми даними, до кінця дня 1 грудня, вночі та в першій половині дня 2 грудня в Україні, крім сходу туман, видимість 200 – 500 м. 

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Фахівці застерігають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Важливо! Водіям варто бути особливо уважними, зменшити швидкість і дотримуватися дистанції.

Дивіться також Чи вдарять сильні морози на початку грудня: прогноз на перші дні зими 

Погода в перший тиждень грудня: основне

  • Наприкінці першого тижня зими очікується незначне похолодання, подекуди прийдуть нічні морози.

  • У вівторок, 2 грудня, у більшості областей буде туман та мряка.  У середу, 3 грудня, погода здебільшого буде похмурою та туманною.

  • У четвер, 4 грудня, погода буде теплою та хмарною, можливий туман. У п'ятницю, 5 грудня, у західних та південних областях можливий туман. 