Майже по всій Україні – І рівень небезпеки: синоптики попередили про погіршення погоди

У більшості областей 1 та 2 грудня погіршиться погода. Оголошено І рівень небезпечності.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода буде в Україні найближчим часом?

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.

За їхніми даними, до кінця дня 1 грудня, вночі та в першій половині дня 2 грудня в Україні, крім сходу туман, видимість 200 – 500 м.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Фахівці застерігають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Важливо! Водіям варто бути особливо уважними, зменшити швидкість і дотримуватися дистанції.

Погода в перший тиждень грудня: основне