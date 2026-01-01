Синоптики предупреждают о метели, гололеде и ветре: в каких областях будет непогода
- В Украине прогнозируют метели, гололедицу и сильные порывы ветра во многих областях, в частности на Тернопольщине, Волыни, Николаевщине, Житомирщине, Ивано-Франковщине и Львовщине.
- В высокогорье Карпат наблюдаются сложные погодные условия со снегом, переметами и ограниченной видимостью, что представляет опасность для туристов.
В Украине в ближайшее время прогнозируют метели и гололед. Также в некоторых областях возможны сильные порывы ветра.
Где возможно осложнение погодных условий – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какая погода ожидается в Украине?
Спасатели предостерегают, что сейчас в горах есть значительное осложнение погодных условий. Украинцев просят воздержаться от выходов в высокогорье и загрузить приложение "Спасение в горах".
По данным ГСЧС, на горе Поп Иван облачно, ограниченная видимость, снег, ветер юго-западный до 13 метров в секунду, а температура воздуха составляет до -18 градусов. Кроме этого, в высокогорье наблюдаются переметы снега более 1 метра, что затрудняет передвижение и ориентирование на местности.
Такие погодные условия представляют серьезную опасность для жизни и здоровья людей, поэтому даже опытным туристам стоит отложить походы до улучшения погодных условий.
В Тернополе и области объявлен желтый уровень опасности 1-3 января из-за гололеда на дорогах. Такая же ситуация 2-4 января на Волыни, а 2 января – на Николаевщине и Житомирщине. Кроме этого, там ожидаются порывы юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду.
Тогда как на Ивано-Франковщине 2 января ожидается небольшой снег, слабая метель и гололедица. Во Львове и области прогнозируют порывы ветра до 25-28 метров в секунду, также возможны сильные метели и гололедица. В связи с этим там объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.
Сильные порывы ветра 2 января прогнозируют и на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине, Харьковщине, Хмельницкой области, Кировоградщине, Днепропетровщине, Ровенщине и на Запорожье. Кое-где также возможна метель и гололедица на дорогах.
Что стоит знать о погоде в Украине?
Первые дни 2026 года обещают быть не менее холодными, чем конец 2025 года. На следующей неделе над Украиной будет действовать другой циклон, который несколько изменит погоду.
Сейчас над Украиной будет находиться холодная воздушная масса арктического происхождения. Поэтому начало января пройдет с устойчивыми морозами, но без существенных осадков. Прогнозируется немного повышенное атмосферное давление.
Ниже -20 или -30 градусов в Украине пока не ожидается. Самый большой мороз, который прогнозируют синоптики – -16. Прохладнее всего будет 1 января. Морозно будет и 2 января, которое пройдет с ночными -7 – -12 градусами, а в восточных областях – даже с -16.