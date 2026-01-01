Укр Рус
1 січня, 16:53
Синоптики попереджають про хуртовини, ожеледицю та вітер: в яких областях буде негода

Надія Батюк
Основні тези
  • В Україні прогнозують хуртовини, ожеледицю та сильні пориви вітру в багатьох областях, зокрема на Тернопільщині, Волині, Миколаївщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Львівщині.
  • У високогір'ї Карпат спостерігаються складні погодні умови з снігом, переметами та обмеженою видимістю, що становить небезпеку для туристів.

В Україні найближчим часом прогнозують хуртовини та ожеледицю. Також у деяких областях можливі сильні пориви вітру.

Де можливе ускладнення погодних умов – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода очікується в Україні?

Рятувальники застерігають, що наразі у горах є значне ускладнення погодних умов. Українців просять утриматися від виходів у високогір’я та завантажити додаток "Порятунок у горах". 

За даними ДСНС, на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, сніг, вітер південно-західний до 13 метрів за секунду, а температура повітря становить до -18 градусів. Окрім цього, у високогір’ї спостерігаються перемети снігу понад 1 метр, що ускладнює пересування та орієнтування на місцевості. 

Такі погодні умови становлять серйозну небезпеку для життя та здоров’я людей, тому навіть досвідченим туристам варто відкласти походи до покращення погодних умов.

У Тернополі та області оголошено жовтий рівень небезпечності 1-3 січня через ожеледицю на дорогах. Така ж ситуація 2-4 січня на Волині, а 2 січня – на Миколаївщині та Житомирщині. Окрім цього, там очікуються пориви південно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду. 

Тоді як на Івано-Франківщині 2 січня очікується невеликий сніг, слабка хуртовина та ожеледиця. У Львові та області прогнозують пориви вітру до 25-28 метрів за секунду, також можливі сильні хуртовини та ожеледиця. У зв'язку з цим там оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпечності.

Сильні пориви вітру 2 січня прогнозують і на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Рівненщині та на Запоріжжі. Подекуди також можлива хуртовина та ожеледиця на дорогах.

Що варто знати про погоду в Україні?

  • Перші дні 2026 року обіцяють бути не менш холодними, ніж кінець 2025 року. Наступного тижня над Україною буде діяти інший циклон, який дещо змінить погоду.

  • Наразі над Україною перебуватиме холодна повітряна маса арктичного походження. Тому початок січня пройде зі стійкими морозами, але без істотних опадів. Прогнозується трохи підвищений атмосферний тиск.

  • Нижче -20 чи -30 градусів в Україні наразі не очікується. Найбільший мороз, який прогнозують синоптики – -16. Найпрохолодніше буде 1 січня. Морозно буде й 2 січня, яке пройде з нічними -7 – -12 градусами, а у східних областях – навіть з -16.