Укргидрометцентр предупредил украинцев о непогоде: где объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют в Украине сильные порывы ветра. В некоторых регионах их скорость может достигать до 15 – 20 метров в секунду.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

В каких регионах объявили штормовое предупреждение?

По данным Укргидрометцентра, 17 ноября в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

В связи с этим там объявлен первый (желтый) уровень опасности.



В каких областях Украины объявили первый уровень опасности / Скриншот карты Укргидрометцентра

Что стоит знать о погоде в Украине?