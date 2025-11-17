Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
В каких регионах объявили штормовое предупреждение?
По данным Укргидрометцентра, 17 ноября в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
В связи с этим там объявлен первый (желтый) уровень опасности.
В каких областях Украины объявили первый уровень опасности / Скриншот карты Укргидрометцентра
Что стоит знать о погоде в Украине?
17 ноября днем в западных областях возможны умеренные дожди. На Закарпатье местами местами прогнозируют значительные осадки. Ветер будет преимущественно юго-западным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, днем – от +9 до +14 градусов. На юге страны и Прикарпатье столбики термометров будут показывать до +16 градусов. В Карпатах ожидается дождь и мокрый снег, а днем местами значительный дождь. Температура ночью составит около 0 градусов, днем – +3..+8 градусов.
Стоит заметить, что 18 ноября в западных областях ожидается снижение температуры до 4 градусов мороза ночью. Кроме этого, 19 ноября похожее похолодание распространится на северные и большинство центральных областей.