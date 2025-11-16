Также в течение дня возможен мокрый снег. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какая погода будет в Украине?

По данным синоптиков, ночью в северных областях возможны небольшие, а днем в западных областях умеренные дожди. На Закарпатье местами прогнозируют значительные осадки.

Ветер будет преимущественно юго-западным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах, днем и в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, днем – от +9 до +14 градусов. На юге страны и Прикарпатье столбики термометров будут показывать до +16 градусов. В Карпатах ожидается дождь и мокрый снег, а днем местами значительный дождь. Температура ночью составит около 0 градусов, днем – +3..+8 градусов.

Какая температура будет в украинских городах?

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львов +11...+13;
  • Ивано-Франковск +11...+13;
  • Тернополь +12...+14;
  • Черновцы +11...+13;
  • Хмельницкий +12...+14;
  • Луцк +11...+13;
  • Ровно +11...+13;
  • Житомир +11...+13;
  • Винница +11...+13;
  • Одесса +12...+14;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +14...+16;
  • Кропивницкий +11...+13;
  • Черкассы +11...+13;
  • Чернигов +10...+12;
  • Сумы +10...+12;
  • Полтава +11...+13;
  • Днепр +11...+13;
  • Запорожье +12...+14;
  • Донецк +14...+16;
  • Луганск +12...+14;
  • Харьков +11...+13.

Прогноз погоды в Украине на 17 ноября
Прогноз погоды в Украине на 17 ноября

Что стоит знать о погоде в Украине: коротко о главном

  • В Украине 18 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и незначительного дождя. Также синоптики предупреждают о возможных сильных порывах ветра со скоростью до 20 метров в секунду.

  • Метеоролог Вазира Мартазинова ранее сообщала, что первый серьезный снег в Украине стоит ожидать уже в конце осени. Соответствующие осадки могут накрыть территорию страны в последние дни ноября.

  • В то же время синоптик Наталья Птуха отмечала, что после первой декады ноября возможны зимние процессы. Однако этот месяц является переходным, поэтому температура воздуха может быть как высокой, так и ниже.